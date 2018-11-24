AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak kimdir?

AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak oldu. AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak oldu. AK Parti Bayburt İl Başkanlığı da yapan Fatih Yumak kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Fatih Yumak'ın biyografisi..

FATİH YUMAK KİMDİR?

Fatih Yumak, 1984 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Yumak, İlk orta ve Lisesiyi Bayburt'a okudu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

Fatih Yumak, üniversite yıllarında Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu (UAT) bünyesinde aktif ve etkin görevler aldı. Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimi tamamladı.

Ticaretle de uğraşan Fatih Yumak, MÜSİAD Bayburt'un kurucu başkanlığını yaptı. 13 Eylül 2017 tarihinde AK Parti Bayburt İl Başkanlığına atanan Yumak evli ve üç çocuk babasıdır.