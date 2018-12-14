AK Parti Belediye Başkan Adayı Takva'nın İlçe Ziyaretleri

14 Aralık 2018 Cuma 14:33



14 Aralık 2018 Cuma 14:33

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret etti.İlk olarak Saray ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Takva, ilçe başkanı Şeref Çevik ve partililerle buluştu.Ardından Özalp ilçesine geçen Takva ve beraberindekiler, burada da AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.Burada bir konuşma yapan Takva, seçim çalışması yürütecekleri bölgelerde her vatandaşın elini sıcaklarını söyledi.İlçelerde büyük bir heyecanla karşılanmanın kendisini mutlu ettiğini aktaran Takva, seçim çalışmalarını partililerle beraber yürüteceklerini belirtti.