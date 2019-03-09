AK Parti Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Kartal'da Çok Büyük Hizmet Eksikliği Var

Kaynak: DHA

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Sahili'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında vatandaşlarla buluşan Taşyürek, "Kartal'da son 10 yılda çok büyük hizmet eksikliği meydana geldi. Bunu düzeltmek için çok çalışacağız" dedi.Kartal Sahili boyunca yaptığı yürüyüşte spor yapan insanları selamlayan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek, onlarla sohbet etti."KARTAL'DA ORTAYA KONULMUŞ KALICI BİR ESER YOK"Yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada Kartal'da iki dönemdir hizmet eksikliği yaşandığına dikkat çeken Taşyürek, şöyle konuştu:"Son sürat seçime hazırlanıyoruz. Kartal'da son 10 yılda ciddi manada eksiklikler var. Ortaya konulmuş kalıcı hiçbir eser yok. Bu yüzden Kartal'da yapacak çok şey var. İlçenin hizmete kavuşması, can suyuna erişmesi için çok büyük işler yapmak lazım. Kartal'ın kültürel ve sosyal bir tesise, parklara ihtiyacı var. Kartal'ın ulaşıma ihtiyacı var. Tüm bunların telafi edilebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Prens adalarını ve deniz ile birleşen bu sahilin çok güzel bir görseli var. İstanbulluları bu görselle buluşturmak istiyoruz.""PROJELERİMİZİN BAŞLIKLARINI BELİRLEMEK AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPTIK"Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerine kadar olan süreçte neler yaptıklarını ve yapacaklarını ise, "Bu süreçte önce Kartallı hemşerilerimizle buluştukve onların sıkıntılarını, önerilerini dinledik. Projelerimizin başlıklarını belirlemek ve detaylarını hazırlamak amacıyla çalışmalar yaptık. 20 mahallemizde 'Söz Sizde' programı yaparak onların isteklerini dinledik. Kartal'ın analizini yaparak Kartal ile ilgili projeler hazırladık" sözleriyle anlattı. - İstanbul