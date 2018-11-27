AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklamaları

27 Kasım 2018 Salı 14:22



27 Kasım 2018 Salı 14:22

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "İnşallah biter bitmez İzmirlilerin gönüllerini fetheden, İzmir'in geleceğini birlikte hazırlayacağımız muhteşem İzmir'e doğru yola çıkacağız. Biz kendimizi İzmir'e vereceğiz. Kendimizi İzmir'e adayacağız. İzmir'e kendimizi sevdireceğiz" dedi.Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının açıklanmasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zeybekci, İzmir'i hizmetkar belediyeciliği, gönülleri fethedecek belediyeciliği, İzmir'i geleceğe taşıyacak alt ve üst yapı tanıştıracak gönül belediyeciliği ile çalışacaklarını söyleyerek, "Parti teşkilatımıza, İzmir teşkilatımıza, en başta Cumhurbaşkanımıza teveccvühlerinden dolaylı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Adaylığın sürpriz olup olmadığına ilişkin soruya Zeybekci, "İnşallah İzmirimize çok güzel kampanya yapacağız. Sonuçları güzel olur" şeklinde konuştu.Seçim kampanyasının ne zaman başlayacağına dair soruya Zeybekci, "Bismillah başladık. Perşembe gününden itibaren İzmir'de teşkilatımızla beraber önce hazırlık çalışmalarımız olacak. İzmir ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Projelerimizle Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projeler olacak. İnşallah biter bitmez İzmirlilerin gönüllerini fetheden, İzmir'in geleceğini birlikte hazırlayacağımız muhteşem İzmir'e doğru yola çıkacağız. Biz kendimizi İzmir'e vereceğiz. Kendimizi İzmir'e adayacağız. İzmir'e kendimizi sevdireceğiz" dedi.Sakarya Belediye başkan adayı Ekrem Yüce ise şöyle konuştu:"Liderimiz, gönlümüzün Başkanı, dünya lideri, Cumhurbaşkanımızın yürekten şükranlarımı arz ediyorum. Mesai, yol arkadaşlarına, Genel Başkan Yardımcılarına ve milletvekillerime şükranlarımı arz ediyorum. Ben de Cumhurbaşkanımızı, bilin ki mahcup etmeyeceğim. Sakarya'da İl Başkanımızın şemsiyesi altında bütün ekiplerimizle milletvekillerimizle yoğun bir şeklide farklı bir Sakarya'yı sizlere takdim edeceğiz. Sakarya gönül belediyeciliği yaşayacak, gönül belediyeciliğin örneği olacak ve hizmetlerin en başında olacak." - ANKARA