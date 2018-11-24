24 Kasım 2018, 16:33
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AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı! İşte Tam Liste

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin adayları belli oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı. İşte, Ak Parti Belediye Başkan Adayları. .

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayları belli oldu. İşte, Ak Parti'nin (AKP) belediye başkan adaylarının tam listesi..

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2019

Adıyaman: Süleyman Kılınç

Amasya: Cafer Özdemir

Antalya: Menderes Türel

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin

Bayburt: Fatih Yumak

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Cumali Atilla

Düzce: Faruk Özlü

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Gaziantep: Fatma Şahin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

Karabük: Burhanettin Uysal

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Malatya: Selahattin Gürkan

Nevşehir: Rasim Arı

Niğde: Emrah Özdemir

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir

Sinop: Ali Çöpçü

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak

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