AK Parti Belediye Başkan Adayları Açıklandı! İşte Tam Liste

<p>31 Mart yerel seçimlerde <a href='https://www.haberler.com/ak-parti/'>AK Parti</a> belediye başkan adayları belli oldu. İşte, Ak Parti'nin (AKP) belediye başkan adaylarının tam listesi..</p><h3>AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2019</h3><p>Adıyaman: <a href='https://www.haberler.com/suleyman-kilinc/'>Süleyman Kılınç</a></p><p>Amasya: <a href='https://www.haberler.com/cafer-ozdemir/'>Cafer Özdemir</a></p><p>Antalya: <a href='https://www.haberler.com/menderes-turel/'>Menderes Türel</a></p><p>Ardahan: <a href='https://www.haberler.com/yunus-baydar/'>Yunus Baydar</a></p><p>Artvin: <a href='https://www.haberler.com/mehmet-kocatepe/'>Mehmet Kocatepe</a></p><p>Bartın: <a href='/yusuf-ziya-aldatmaz/'>Yusuf Ziya Aldatmaz</a></p><p>Batman: <a href='/murat-gunestekin/'>Murat Güneştekin</a></p><p>Bayburt: <a href='/fatih-yumak/'>Fatih Yumak</a></p><p>Bitlis: <a href='/nesrullah-tanglay/'>Nesrullah Tanğlay</a></p><p>Bolu: <a href='/fatih-metin/'>Fatih Metin</a></p><p>Burdur:<a href='/deniz-kurt/'> Deniz Kurt</a></p><p>Bursa: <a href='/alinur-aktas/'>Alinur Aktaş</a></p><p>Denizli: <a href='/osman-zolan/'>Osman Zolan</a></p><p>Diyarbakır: <a href='/cumali-atilla/'>Cumali Atilla</a></p><p>Düzce: <a href='/faruk-ozlu/'>Faruk Özlü</a></p><p>Elazığ: <a href='/sahin-serefogullari/'>Şahin Şerefoğulları</a></p><p>Erzurum: <a href='/mehmet-sekmen/'>Mehmet Sekmen</a></p><p>Gaziantep: <a href='/fatma-sahin/'>Fatma Şahin</a></p><p>Giresun: <a href='/aytekin-senlikoglu/'>Aytekin Şenlikoğlu</a></p><p>Gümüşhane: <a href='/ercan-cimen/'>Ercan Çimen</a></p><p>Hakkari: <a href='/cuneyt-epcim/'>Cüneyt Epcim</a></p><p>Kahramanmaraş: <a href='https://www.haberler.com/hayrettin-gungor/'>Hayrettin Güngör</a></p><p>Karabük: <a href='https://www.haberler.com/burhanettin-uysal/'>Burhanettin Uysal</a></p><p>Kastamonu: <a href='https://www.haberler.com/tahsin-babas/'>Tahsin Babaş</a></p><p>Kayseri: <a href='https://www.haberler.com/memduh-buyukkilic/'>Memduh Büyükkılıç</a></p><p>Kırıkkale: <a href='https://www.haberler.com/mehmet-saygili/'>Mehmet Saygılı</a></p><p>Kırklareli: <a href='https://www.haberler.com/burak-suzulmus/'>Burak Süzülmüş</a></p><p>Kilis: <a href='/mehmet-abdi-bulut/'>Mehmet Abdi Bulut</a></p><p>Kocaeli: <a href='https://www.haberler.com/tahir-buyukakin/'>Tahir Büyükakın</a></p><p>Malatya: <a href='https://www.haberler.com/selahattin-gurkan/'>Selahattin Gürkan</a></p><p>Nevşehir: <a href='https://www.haberler.com/rasim-ari/'>Rasim Arı</a></p><p>Niğde: <a href='https://www.haberler.com/emrah-ozdemir/'>Emrah Özdemir</a></p><p>Ordu: <a href='https://www.haberler.com/hilmi-guler/'>Hilmi Güler</a></p><p>Rize: <a href='https://www.haberler.com/rahmi-metin/'>Rahmi Metin</a></p><p>Samsun: <a href='https://www.haberler.com/mustafa-demir/'>Mustafa Demir</a></p><p>Sinop: <a href='https://www.haberler.com/ali-copcu/'>Ali Çöpçü</a></p><p>Şanlıurfa: <a href='https://www.haberler.com/zeynel-abidin-beyazgul/'>Zeynel Abidin Beyazgül</a></p><p>Şırnak: <a href='https://www.haberler.com/mehmet-yarka/'>Mehmet Yarka</a></p><p>Tekirdağ: <a href='https://www.haberler.com/mestan-ozcan/'>Mestan Özcan</a></p><p>Yalova: <a href='https://www.haberler.com/yusuf-ziya-oztabak/'>Yusuf Ziya Öztabak</a></p><p>##11470212##</p><p>##11470582##</p><p>##11470756##</p><p>##11466601##</p><p>##11459366##</p><p>##11466511##</p><p>##11470440##</p><p>##11470146##</p><p>##11470243##</p><p>##11470081##</p><p>##11469430##</p>