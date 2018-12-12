AK Parti Belediye Meclis Üyesine Silahlı Saldırıda Bulunan Zanlı Yakalandı- Sultangazi'de İki Ayrı...

- AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı Sultangazi
'de iki ayrı silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı yakalandı
İSTANBUL - Sultangazi'deki iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştiren ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız'ı yaralayan zanlı silahıyla birlikte yakalandı. Sultangazi'de bugün öğle saatlerinde iki ayrı noktada silahlı saldırı gerçekleşmişti. Daha önce gerçekleşen bir adli olaydan kaynaklı olan saldırılarda, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ve Gökhan Çokdüşünür yaralanmıştı. Zanlı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucu silahıyla birlikte yakalandı.
Sultangazi
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:50