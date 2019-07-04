04.07.2019 08:46
Haberler» Politika» Haber

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Yakar görevinden istifa etti

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Yakar görevinden istifa etti

AKParti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

AKParti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.
Yakar, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamasında ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istediğini kaydeden Yakar, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün Bergama AK Parti İlçe Başkanlığından istifa ettim. Taze kan, yeni, genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum. Bergama Belediyesi AK Parti belediyeciliği ile tanışmıştır. Ben kendi adıma misyonumu tamamladığıma inanıyorum. Bundan sonra Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
AK Parti, Bergama, Politika

Son Dakika Haberleri
10:57   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle kahvaltılı toplantısı
10:53   AK Parti Grup Başkanı Naci Bostan: " Abartılacak ve radikal değişimler olmayacak.
10:15   Kadın muhtar boş teslim aldığı muhtarlığa kütüphane yaptı
09:32   Gemlik'in eski başkanından yeni başkana dava
08:46   AK Parti Bergama İlçe Başkanı Yakar görevinden istifa etti
06:49   Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri
01:17   Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)