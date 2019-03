AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık: "Metrobüse Alternatif Olarak Bu Dönemde Metroyu...

Kaynak: AA

ÇİĞDEM ALYANAK - AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, 31 Mart'tan sonraki en büyük hayalinin Beylikdüzü'nde bilim ve teknoloji vadisi kurmak olduğunu belirterek, "Bugün ABD'de Silikon Vadisi var. Teknoloji, oradan dünyaya yayılıyor. Beylikdüzü'nde bu bilim ve teknoloji vadisiyle birlikte çocuklarımızı, anaokulundan üniversiteye kadar yapay zeka, robotik kodlama, bilim laboratuvarları ve yazılım atölyeleriyle buluşturup, onların ufkunu genişleteceğiz, bakış açılarını değiştireceğiz." dedi.İstanbul'un en genç belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (34), vatandaşların sandığa gitmesine sayılı günler kala 228 bin seçmenin oy kullanacağı Beylikdüzü'nde yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İngiltere'de uluslararası politika üzerine eğitim alan, AK Parti'nin İstanbul il teşkilatı ile Beylikdüzü ilçe teşkilatında 13 yıl görev yapan Işık, Beylikdüzü'ne alt yapıdan, üst yapıya, kültürel ve sosyal hayata kadar birçok alanda yenilikler getirmeyi hedefliyor.Işık, 100 bin kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ikinci mahallesi olan Adnan Kahveci Mahallesi'nin de yer aldığı Beylikdüzü'nde, hayata geçirmeyi planladığı projelerini, AA muhabirine anlattı.Beylikdüzü'nde, aday olmadan önce AK Parti ilçe başkanı olarak görev yaptığını, dolayısıyla sahadaki eksiklikleri, milletin yaşadığı sorunları bildiğini belirten Işık, adaylık süreciyle birlikte vatandaşların ilçedeki sorunları kendisine daha fazla aktarmaya başladığını ifade etti.Beylikdüzü'nün son 5 senede çok ciddi bir nüfus artışına sahne olduğunu, bu nüfus artışına yönelik de hizmet ve yatırım yapılmadığı için hayatın Beylikdüzü'nde sıkışmaya başladığını dile getiren Işık, sözlerine şöyle devam etti:"İnsanlarımız, Beylikdüzü içinde şu an 3 dakikalık yolu, yarım saatte, 45 dakika, bir saatte gidemiyor, özellikle yoğun saatlerde. Problemlerin çözümü var ama çözümü ortaya koyan yok. Bunun yanında herkes çocuğunun geleceğini düşünüyor. Beylikdüzü gibi genç nüfusa sahip bir ilçede, gençlerin kaliteli bir geleceğe sahip olabilmesi adına kültür-sanatta, sporda, bilim teknolojide çok ciddi yetersizlik var. Maalesef Beylikdüzü, İstanbul'un 39 ilçesinde spor tesisleşmesi anlamında bile sondan ikinci."Beylikdüzü'ne yeni ulaşım müjdeleriUlaşım anlamında çok ciddi bir vizyon proje hazırladıklarını aktaran Işık, ulaşım projelerine ilişkin şu bilgileri verdi:"Beylikdüzü'ne E-5'ten yeni girişler açıyoruz. Bizimkent ve Yaşam Vadisi kavşağı gibi trafiğin tıkandığı noktaları, trafiği yerin altına alarak rahatlatacağız. Bununla birlikte ulaşım akslarını arttıracağız. Metrobüs çok iyi bir yatırımdı AK Parti belediyeciliğinin Beylikdüzü'ne getirdiği ama artık talebe cevap vermiyor. Metrobüse alternatif olarak, bu dönemde metroyu Beylikdüzü'ne getiriyoruz. Tüm hazırlıkları, bütçeleri tamamlandı. Metro ile birlikte iç ulaşımı rahatlatacak ve Beylikdüzü'nün üst mahallesi ile deniz tarafındaki mahalleleri birbirine birleştirecek yeni bir ulaşım ağı hazırladık. Raylı sistem tramvay ile üst mahalleden metrodan vatandaşlarımızı alacağız, alt mahallelerin hepsine en kısa sürede, en modern taşıma hizmetiyle onları birbirine bağlayacağız."Beylikdüzü'nün denize sıfır ve 13 kilometre sahili olan bir ilçe olduğunu belirten Işık, üçüncü bir ulaşım alternatifi olarak da bu sahili, denizi değerlendirmek için deniz otobüsünü getireceklerini bildirdi.Işık, "Buradan Beşiktaş, Kadıköy, Adalar'a, ikinci etapta Bursa'ya, Yalova'ya seferleri başlatıp, Beylikdüzü'nü tam bir ulaşım merkezi haline getireceğiz. Pendik'ten Ambarlı Limanı'na bir Ro-Ro hattı kuruyoruz. Artık ticaret arabaları, köprüleri dolaşarak değil, trafiğe yük olmadan rahatlıkla Ro-Ro seferi ile Beylikdüzü'ne gelecekler ve buradan diğer ilçelere dağılacaklar. Bu, ticareten de, sirkülasyon olarak da Beylikdüzü'ne katma değer sağlayacak." diye konuştu."En büyük hayalim, bilim ve teknoloji vadisi kurmak"Mustafa Necati Işık, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hayata geçirmeyi hedeflediği ilk projenin metro projesi olduğunu, ancak eğitimin de bir o kadar önemli bir diğer konu olduğunu dile getirdi.İlçedeki nüfus artışı nedeniyle çocukların 50-60 kişilik sınıflarda okuduğunu, bu nedenle hızlıca yeni okul yatırımları yapacaklarını belirten Işık, "5 sene önce bu sayı 25'ti. Yeni okul yatırımlarıyla okul sayılarını arttırıp, sınıf mevcutlarını azaltacağız, eğitim kalitesini yükselteceğiz." dedi.En büyük hayalinin Beylikdüzü'nde bir bilim ve teknoloji vadisi kurmak olduğunu vurgulayan Işık, şunları aktardı:"Bugün ABD'de Silikon Vadisi var. Teknoloji, oradan dünyaya yayılıyor. Beylikdüzü'nde bu bilim ve teknoloji vadisiyle birlikte çocuklarımızı, anaokulundan üniversiteye kadar yapay zeka, robotik kodlama, bilim laboratuvarları ve yazılım atölyeleriyle buluşturup, onların ufkunu genişleteceğiz, bakış açılarını değiştireceğiz. Akşama kadar oyun, bilgisayar ve tabletlerle uğraşan çocuklarımız, bu vadiye girip çıktıklarında 'Bu oyunu ben de yazabilirim', 'Şöyle bir teknolojik tasarım, şöyle bir robotik tasarım hayal ettim, bunu nasıl hayata geçirebilirim' dediği noktada, biz o öz güveni, cesareti, teknolojik ortamı ve maddi bütçe imkanını sağlayacağız. 10-15 sene sonra Beylikdüzü'nden, yeni tasarımlar, yeni icatlar, bilim adamları, bilim kadınlarını dünyaya ihraç edeceğiz.""Yaşam Vadisi sahile kadar tamamlanacak"İstanbul'un en genç başkan adayı olarak "nefes alan kent" üzerine belediyecilik anlayışını kuracağını belirten Işık, sözlerine şöyle devam etti:"Bugün Beylikdüzü'nde, bir Yaşam Vadisi var. Yaşam Vadisi zaten AK Parti belediyeciliğinin, Beylikdüzü'ne bir armağanıdır. Orada 15 sene önce, dönemin belediye başkanı Sayın Vehbi Orakçı bir hayal kurdu. 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan ayırdık. E-5'ten denize kadar gidiyor bu vadi. Orası bir dereydi, derenin ıslahını yaptı. Trilyonlarca alt yapı parası harcadı. Sonra AK Parti Belediye Başkanı Yusuf Uzun Bey geldi. O da vadinin yeşillendirilmesini başlattı. Şu anki Sayın Başkan da, 1. Etabı devam ettirdi. Ama yüzde 90'ı hala duruyor bu vadinin. Bu vadiyi sahile kadar tamamlayacağız."Yakuplu, Kavaklı, Gürpınar'da vatandaşa "Ne isteğiniz var?" diye sorulduğunda, vatandaşın "Akşam çocuklarımla, misafirlerimle gidebileceğim bir park istiyorum" dediğini aktaran Işık, "O mahallelerde ciddi yeşil eksikliği var. Hızlıca bu mahallelere önemli parklar kazandıracağız. O parklar vatandaşımızın keyifli bir sosyal alan içinde hayatını sürdürmesini sağlayacak. İçindeki gençlik merkezi, sanat kafeleri ve kütüphaneleriyle çok modern parklarımızı bu mahallelere kazandıracağız." dedi."İlçede ciddi otopark sorunu var"Beylikdüzü'nde ciddi bir otopark sorunu olduğuna değinen Mustafa Necati Işık, ilçenin en eski sitelerinden biri olan Bizimkent Sitesi için ciddi bir proje geliştirdiklerini, sitenin altına 2 bin 500 araç kapasiteli otopark yapacaklarını söyledi.Ayrıca ilçenin 14 ayrı noktasında yeni otopark projelerini hayata geçireceklerini de belirten Işık, eski Beylik Pazarı'nı yeniden kuracaklarını, altına da 3 bin araçlık otopark yapacaklarını, otopark hizmetlerini ilçe halkına ücretsiz sağlayacaklarını ifade etti.Işık, "Biz Beylikdüzü'nü sadece oturulan, akşamdan akşama yatmaya gelinen bir kent olmaktan çıkarılıp, yaşanan bir kent olmasını arzu ediyoruz." dedi."Beylikdüzü'ne muhteşem bir spor çeşitliliği getireceğiz"Beylikdüzü'nde bir tane bile doğal çimden futbol sahasının olmadığını, yeni bir vizyonla atılım sağlayacaklarını belirten Işık, çim sahalardan tenis kortlarına, sahilde profesyonel dalış merkezinden yelken ve kürek okuluna, rüzgar sörfü merkezine kadar çok muhteşem bir spor çeşitliliği getireceklerini, gençlere gerektiği yerde ücretsiz, gerektiği yerde en uygun bütçeyle bu hizmetleri sunarak yararlanmalarını sağlayacaklarını kaydetti.Beylikdüzü'nün 15 sene önce futbol, basketbol, voleybol takımlarının Türkiye'de, hatta Avrupa'da şampiyonluklar kazandığını ama bugün spora hiçbir desteğin olmadığını ifade eden Işık, diğer spor branşlarıyla ilgili imkanları arttıracaklarını söyledi.Işık, Beylikdüzü'nde 10 mahallede 400 bin insanın yaşadığını ve belediyeye ait bir kreşin bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:"Her mahallede kreş açacağız, annelerimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kadınlarımıza ayrıca yaşam merkezleri açacağız. Yüzme havuzundan pilatese kadar tüm sportif imkanlardan faydalanabilecekler. Bu merkezlerin üst katında da, onların keyifli bir hayat sürebilmeleri için ahşap boyamadan resim atölyelerine, ücretsiz yabancı dilden enstrüman kurslarına kadar imkanlar sunacağız. Ayrıca ister evde isterse bu merkezde ürettikleri değerleri de ticareten değerlendirmelerini sağlayacağız. Evde Üret Evde Kazan Projesi ile ürettikleri emekleri, bu merkezlerde değerlendirebilecekler. Onlar adına kurduğumuz internet sayfası üzerinden de ürünlerini satabilecekler."2 bin 500 kişilik performans ve sanat merkeziBeylikdüzü'nde şu an bir kültür merkezi bulunduğunu hatırlatan Işık, "Onu da 10 sene önce bizim belediyeciliğimiz döneminde kazandırmıştık. Kültür merkezlerimizi her mahallede açacağız. Ayrıca Beylikdüzü'ne, Şehir Tiyatroları'nı getiriyoruz. Opera ve müzikal gibi etkinlikleri 2 bin 500 kişinin aynı anda izleyebileceği performans ve sanat merkezi kuruyoruz. Bu merkezin içinde, bir de sanat akademisi olacak. Bu sanat akademisiyle birlikte Beylikdüzü'nden, en geç 10 sene sonra yeni sanatçılar, yeni değerler yetişecek. Gençlerimizin iki konserle, iki spor turnuvasıyla kültür-sanat, spor aktivitesi yapmalarını değil, Beylikdüzü'nden değerler, şampiyonlar yetişmesini istiyoruz." diye konuştu.Beylikdüzü'nde de, Türkiye'de de nüfusun yaşlandığını, bu nedenle yaşlılara yönelik rehabilitasyon merkezi projesini hayata geçireceklerini belirten Işık, ayrıca engelli vatandaşlara yönelik de Engelsiz Yaşam Merkezi projesini hazırladıklarını anlattı.Tekerlekli sandalyede yaşayan vatandaşlar için özel yüzme havuzu inşa edeceklerini, bu vatandaşların ister tedavi, isterse hobi amaçlı bu yüzme faaliyetinden ücretsiz olarak yararlanacağını ifade eden Işık, "Alzaymır hastası büyükler için bu merkezde tedavi odası olacak. İşitme engelli vatandaşlar için duyu bütünleme terapi odaları olacak. Psikologlarla hem ailelere hem de engelli vatandaşlara ciddi destek sağlayacağız. Bu mükemmel merkez, insana hizmet noktasında Beylikdüzü'ne çok yakışan bir eser olacak." dedi.Hayvan hastanesi ve barınağı kurulacakİlçeye ayrıca içinde hayvan hastanesi de bulunan bir barınak kazandıracaklarını aktaran Işık, İstanbul'da Bakırköy'den Silivri'ye kadar bu hizmetin verilmediğini ileri sürerek, hayvanların da yaşam hakkını teslim edecek güzel bir eseri hayata geçireceklerini belirtti.Projeleri hayata geçirecekleri alanların yerini belirlediklerini, projeleri mahallelere dağıtarak, mahalleleri de kalkındırmak istediklerini belirten Işık, "Çünkü alt mahalleler, ciddi şekilde geride kaldı. 1980'leri yaşayan mahallelerimiz var. Yatırımları mahallelerimize kazandırarak, onların da kalkınmasını sağlayacağız." dedi."Denize indikçe değersizleşen tek yer, Beylikdüzü"Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü'nün en eski yerleşim yerlerinin Gürpınar, Yakuplu, Dereağzı ve Sahil mahalleleri olduğunu ifade ederek, "Denize indikçe değersizleşen tek yer, Beylikdüzü. Halbuki çok değerli bir sahilimiz var. Buralarda kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Gürpınar'a kentsel dönüşümün müjdesini verdik. Yakuplu ve Dereağzı mahallelerine müjdeleri verip, oralardaki tapu sorunlarını da ortadan kaldırarak, Beylikdüzü'nü yeni bir sayfayla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.Yakuplu'daki Roman vatandaşların da taleplerini dinlediklerini anlatan Işık, "Onların da istediği çok bir şey yok. 'Bize bir düğün salonu, bir park yapın.' diyorlar. Onu bile onlara çok görmüşler. 2 ayda onlara bir düğün salonu ve park yapacağız. Bir Roman meclis üyesi aldık. O Roman meclis üyemizle birlikte, bu sözleri vererek, bu kardeşlerimizi de sevindireceğiz." dedi.