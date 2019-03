AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık: "Beylikdüzü'ne Değer Katacağız"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, seçime kısa bir süre kala çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.İstanbulun en genç başkan adayı, Cumhur İttifakı AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, seçime kısa bir süre kala çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Beylikdüzü nüfusunun sürekli arttığını, nüfus ile birlikte sorunların da büyüdüğünü belirten Işık, "Ancak çözüm üretilmiyor. Beylikdüzü'nün yasam kalitesi 5 yıldır sürekli geri gidiyor. Beylikdüzü değer kaybediyor, Beylikdüzü'nde yasayanlar mutsuz oluyor. Bütün sorunların ve ihtiyaçların farkında olarak Beylikdüzü'nün sadece bugününü değil, gelecek 40 yılını düşünerek projeler ürettik. Cözüm belediyeciliği anlayışıyla Beylikdüzü'ne değer katmak için yola çıktık. Ulaşım basta olmak üzere altyapı yatırımlarının hızla yenilenmesi, yeni projelerin devreye sokulması Beylikdüzü'nde yasam kalitesini artıracaktır. Kolları sıvadık; Beylikdüzü'nün değerini artırmak için yola çıktık. Projelerimizle Beylikdüzü'nde hayatın yeniden filizlenmesini sağlayacağız. Sizleri, bu inançlı yürüyüşümüze katılmaya, el ele, kol kola Beylikdüzü'nün geleceğini birlikte kurmaya davet ediyorum. Söz veriyorum, Beylikdüzü hak ettiği değeri kazanacak" dedi."Burası Beylikdüzü, burada iş çok"Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin gelecek kaygısına düşmeden yaşaması için çalışacağını söyleyerek, "İstihdam seferberliği kapsamında gençlerimizin maaş alarak eğitim görecekleri, dünyanın her yerinde geçerli ustalık sertifikası alabilecekleri, dış ticaret uzmanı olabilecekleri, iş fikirlerini desteğimizle hayata geçirebilecekleri programlar başlatacağız. Beylikdüzü'ne klasik belediyecilik anlayışının dışında bir yönetim getirmeye adayım. Bizim belediyecilik anlayışımızda, kente yatırım yapmak, kenti değerlendirmek ne kadar önemli ise; insana yatırım yapmak, insana değer katmak da o kadar önemli. Biz kolay ulaşılan, rahat yaşanan bir Beylikdüzü inşa edeceğiz ama işimiz bu kadarla bitmiyor. Beylikdüzü'nde hayata da değer katmak istiyoruz. Beylikdüzü'nün ekonomik olarak da büyümesi için projelerimiz var. Gençlerimize meslek öğreteceğiz, iş bulacağız. Kadınlarımızı, engelli komşularımızı üretime katacağız. Zamanımızı, toprağımızı, gücümüzü değerlendireceğiz. Hep birlikte kazanıp, marka olacağız" diye konuştu.Beylikdüzü'nün gençleri dünyayı inşa edecekIşık; istihdam projeleri, için şimdiden göreve başladıklarını bildirerek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İnşaat Sanayi İşverenler Sendikası'nın (İNTES) geliştirdiği sertifika programını Beylikdüzü'nde başlacağız. Belediye olarak kuracağımız eğitim atölyesinde, elektrikten mekaniğe, sıvadan boyaya, kalıpçılıktan demir ustalığına kadar 19 ayrı meslek dalında, eğitim vereceğiz. Kursiyerlerin ücretlerinin bir bölümü devletimiz, bir bölümünü de onları istihdam edecek firmalar karşılayacak. Eğitimi başarıyla bitiren gençlerimizin alacakları sertifikalar dünyanın her yerinde geçerli olacak" dedi."Beylikdüzü'nde ulaşım rahatlayacak"Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, yapacağı projeler ile ilgili şu bilgileri verdi:"Beylikdüzü'nde ulaşım rahatlayacak. Yeni alt geçitler, yeşil tramvay, deniz otobüsü ve metro ile kentimizde yaşam kolaylaşacak. Her mahalleye kazandıracağımız nitelikli okullarla kentimizde sınıf mevcutlarını azaltıp, eğitim kalitesini yükselteceğiz. Bilim ve Teknoloji Vadisi'yle çocuklarımız artık yazılım atölyeleri ve bilim laboratuvarlarıyla buluşacak. Yapay zeka, robotik kodlama ve bilişim ile donatılmış Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kentimize kazandıracağız.Yeni otopark alanlarıBeylikdüzü'ne kazandıracağımız 12 yeni otopark alanları ile kentin en önemli sorunlarından birini çözeceğiz.Beylik Pazarı yeniden kuruluyorHer mahallemize yeni kapalı semt pazarı kazandıracağız.Kamu kurumlarıKavaklı, Gürpınar, Yakuplu, Dereağzı ve Sahil Mahallelerimize kamu kurumları getiriyoruz.Mahalle yaşam merkezleriHer mahallemize kazandıracağımız bu yaşam merkezlerinde, kütüphane, ders çalışma alanları, genç, kadın, yaşlı koordinasyon merkezleri, taziye alanları ve sosyal donatı bölümleri yer alacak. Ücretsiz ikram ve hizmetler sunulacak.Kültür ve spor merkezleriHer mahallemize yeni kültür ve spor merkezi kazandıracağız. Beylikdüzü'nün sahip olamadığı çim sahaları, tenis kortları, spor alanlarını gençlerimize, tüm sporseverlere biz kazandıracağız". - İSTANBUL