AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında, haftalık yürütme kurulu toplantısı düzenlendi.
Parti binasında AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz başkanlığında düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Gökgöz, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, "Gerek ilçe teşkilatımız gerekse belediye başkanlığı olarak mahallelerimize hangi hizmetleri verebiliriz, bunun çaba ve gayreti içerisindeyiz." dedi.
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Kaynak: AA