06 Aralık 2018 Perşembe 12:10



AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can oldu.1965'te Bilecik'te doğan Nihat Can, ilk ve orta öğrenimini Bilecik'te tamamladı. Can, AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkan vekilliği görevlerini yürüttü. Marmara Belediyeler Birliği üyeliği de yapan Nihat Can, çeşitli STK'larda görevler üstlendi. - ANKARA