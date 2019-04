AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık Yerel Seçimleri Değerlendirdi

Kaynak: İHA

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.Karabıyık, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında, AK Parti'nin 2002'den bu yana girdiği 4'üncü yerel seçim olduğunu ifade ederek, "Burada bizim 1 il 7 ilçe 3 belde olmak üzere 11 belediyemiz vardı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Bilecik ve Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi, Vezirhan ve Yenipazar'da Milliyetçi Hareket Partisi, Söğüt'te Cumhur İttifakı adayı yine Milliyetçi Hareket Partisi, İnhisar, Gölpazarı Bayırköy ve Dodurga'da AK Parti olarak bizler belediyeleri aldık. Osmaneli ve Pazaryeri'nde de bağımsız adaylar seçimleri kazanmış oldu. Bu seçim sonuçlarımızın beldelerimize, ilçelerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi burada hep sahada gezerken söylediğimiz bir şey vardı amacımız yerel hizmetlerle genel idareyi aynı siyasi görüşte buluşturmaktı. Ama tabi seçmenimiz bu şekilde bir takdir gösterdi. Demokrasinin en büyük özelliği de bu" dedi."Sandıktan çıkana saygı göstermek durumundayız"Karabıyık açıklamasının devamında sandıktan çıkan oylara saygı göstermek durumunda olduklarını ve çıkan sonuçların beklemedikleri bir sonuç olduğunu ifade ederek, "Bizim sahadaki aldığımız enerjiye göre daha farklı bir sonuç çıkacağını tahmin ediyorduk. Böyle bir sonuç çıktı. Dediğim gibi biz AK Parti olarak her zaman her aşamada bir seçim bittikten sonra bir sonraki seçimin hazırlıklarına başlarız. Biz bundan sonraki tabi cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere artık 4 buçuk yıl seçim olmayacağı yönünde bir söylem oldu. 4 buçuk yıl boyunca önümüzdeki seçimlere hazırlık misyonumuz var. Bu noktada geçirdiğimiz son seçimin sandık, sandık analizini yapıyoruz. Nerelerde eksiğimiz ve fazlamız var bunların tamamını analiz ediyoruz. Ama dediğimiz gibi birçok seçime girmiş bir parti olarak 2002'den bu yana girdiğimiz bütün seçimlerden birinci parti çıkma özelliğimizi yine koruduk. Bu noktada ben seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İl genel meclisinde de yine kesin olmayan sonuçlara göre bugün biliyorsunuz saat 15.00'de itiraz süresi doldu. İtirazların değerlendirilmesi neticesinde kesinleşmiş sonuçlar tarafımıza tebliğ edilecek. Büyük olasılıkla netleşmiş gibi görünüyor. Toplamda 21 il genel meclis üyesi var. Burada 10 AK Parti, 2 tane Milliyetçi Hareket Partisi, 2 İYİ Parti ve 7 Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplam 21 il genel meclisinin dağılımı da bu şekilde oluştu. İl genel meclisiyle toplantımızı yapıp Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber toplantımızı yapıp başkan adayımızı akabinde encümen ve komisyon üyesi adayımızı tespitini yapıp seçimlerin de en kısa süre içerisinde kanunun gerektirdiği süreç içerisinde gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum" dedi."Kaybettiğimiz belediyelerle alakalı sandık, sandık çalışmaları yapıyoruz"Kaybettikleri belediyelerle alakalı da sandık, sandık çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karabıyık, "Bizim için arttık bu saatten sonra en önemli konu önümüzdeki seçimler. Burada usul gereği merkez ilçede ve Vezirhan beldemizde sonuçlara itiraz ettik. Burada her kullanılan oyun sonuçları değiştireceğini düşünmüyorum. Burada belediyeyi kazanmak için bir itiraz söz konusu değil. Burada bizlere oy kullanan her bir seçmenin hakkından sorumluyuz biz. Burada demokrasinin tecellisi için bir itiraz gerçekleştirdik. Seçim kurulu itirazı kabul ederse tekrardan sayım yapılır. Kabul edilmezse sonuçlar kesinleşir. Yarın da mazbata törenleri gerçekleşir diye tahmin ediyoruz. Burada belediyeyi kazanma ümidiyle değiş, lehimize oy kullanan bütün seçmenlerin oyuna sahip çıkmak adına bir itiraz da gerçekleştirdiğimizi altını çizerek belirtmek istiyorum. Arkamıza bakmadan önümüze doğru yeni seçimlere ve yeni hedeflere doğru koşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Bilecik'te yapılan yatırımlar belli"AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık son olarak, "Burada basılan mühürlerde silik çıkan mühür baskısının silik çıktığı oyların iptal edildiği yönünde sandık kurulu üyelerinden bir şikayet geldi. Diğer yerlerde gelmedi. Ona istinaden başvurduk. Diğer ilçelerde böyle bir şikayet gelmedi. Zaten şikayet konusu oluşmadan bir itiraz yapmanız mümkün değil. Bunların gerekçelerini sandık, sandık yapıyoruz. Sonuçlar çıktığında gerekçeleriyle birlikte size gerekli açıklamaları yağacağız. Şuan bir şey söylemek için çok erken. Şuan yapılan yorumlar duygusal torum olur. Sandık sonuçlarına göre mahalle, mahalle, belde, belde köy, köy çıkan rapora istinaden gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Projelerin ilgi gördüğünü düşünüyoruz. Projelerimizin hepsi yeri yurdu olan bakanlıklarca görüşülmüş yapılması uygun görülmüş projelerdi. Sadece projelerin tek başına etkili bir sandık sonucunu etkileyecek bir konu olduğuna inanmıyorum. Eğer öyle bir şey olsa cumhuriyet tarihindeki en yüksek ve en büyük yatırımların yapıldığı bir iktidar döneminde belediyelerde tekrardan propaganda yapmanıza herek kalmaz. Sonuçta Bilecik'te yapılan yatırımlar belli. Bozüyük'te 5-6 yılda yapılan yatırımlar belli. Yatırımların tek başına bir etken olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada biraz daha insanların kalbine girmenin daha esaslı bir yol olduğunu düşünüyorum. Bunla ilgili çalışmalarımız sürüyor ama dediğim gibi projeler tek başına seçimi kazanmak için yeterli argümanlar olarak da görmüyorum" ifadelerine yer verdi."Türkiye'nin tökezlemesini isteyen çevreler vardı"AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, Türkiye'nin tökezlemesini Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada duraklatma adına bir güvensizlik ortamının oluşmasını isteyen çevreler olduğunu ifade ederek, "Seçimlerin genel analizini yapmaya kalktığımızda seçim sürecinde de hemşehrilerimize ifade ettiğimiz gibi iki aşaması vardır. Kendi ilçelerimizde, beldelerimizde ve şehrimizde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Özellikle dış dünya anlamında Türkiye'nin tökezlemesini Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada duraklatma adına bir güvensizlik ortamının oluşmasını isteyen çevreler vardı. Onlara vereceğimiz cevap çok önemliydi. Türkiye bazında baktığımızda gerçekten bu ülkemizin hızlı yürüyüşünü duraksatacak bir beklentisi içinde olanlara istedikleri sonuç çıkmadı Allah'a çok şükür. Yüzde 52 oranında ve halkımızın bu noktada partimize olan desteği devam ediyor. Çünkü bu son derece önemli. Dış piyasalar açısından son derece önemli. Buna rağmen burada birçok hainin bu akşam Kudüs ve Mekke kaybetti tarzında sosyal medyada görüyorsunuz. Bizler özellikle 15 yıl Bilecik'te belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak 15 yıldır şehrimize geldiğimiz günden itibaren genel ve yerel işbirliği çerçevesinde en güzel hizmetleri verme gayreti ve çabası içerisinde olduk. Hemşehrilerimiz bizleri 3 dönem desteklediler. Bugün hemşehrilerimiz böyle bir karar verdi. Bu karara da Bilecik ve Bozüyük'te Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kararı verdiler. Yenipazar ve Vezirhan'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu noktada karar verdiler. Osmaneli ve Pazaryeri'nde de bağımsız adaylara ilişkin olarak karar verildi. Gölpazarı, İnhisar, Bayırköy ve Dodurga'da da AK Parti adaylarımızın 2023 hedeflerine giderken yerleşim yerlerimizi geleceğe taşımaları noktasında bir karar verildi. Biz her zaman şunu dedik milletimizin verdiği karar başımızın üzerinde. Burada eksiklikler aksaklıklar nedir ne şekildedir tabi hem parti olarak hem teşkilatlarımız olarak bu iş muhasebesini yapacağız. Hemşehrilerimiz de verdikleri kararların ne derece haklı olduğunu, ne derece doru bir kara olduğunu zaman gösterecek. Bizim temennimiz isteğimiz ve arzumuz seçilen arkadaşların beldelerimizde ve şehrimize güzel hizmetler yapsın. Bulunulan noktanın daha üzerine çıkarsınlar. Doğru ve güzel yapılan her işte belediye başkanlarımızın yanındayız" dedi. - BİLECİK