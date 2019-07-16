AK Parti Bilecik İl Başkanlığından belediye meclis toplantısı kararı

AK Parti Bilecik
İl Başkanlığı tarafından, belediye meclis üyelerinin olağanüstü belediye meclis toplantısına katılmama kararı aldığı bildirildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti belediye meclis üyeleri olarak temmuz ayı meclis toplantısı 2. oturumunda AK Parti grubu adına 15 Temmuz'un senei devriyesi ile alakalı söz hakkı taleplerinin Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından saygısızca geri çevrildiği ileri sürüldü.
Açıklamanın devamında, "Seçilmiş belediye meclis üyeleri olarak milletin ve devletin bekasına kastedilen 15 Temmuz hain darbe girişimi ile alakalı söz verilmemesinden dolayı AK Parti grubu olarak olağanüstü belediye meclis toplantısına katılmama kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.