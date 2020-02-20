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AK Parti Bilecik'te yeni kadın kolları başkanı belli oldu

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit'in görevinden istifa etmesinin ardından yeni kadın kolları başkanı belli oldu.

20.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:38AK Parti Bilecik'te yeni kadın kolları başkanı belli oldu
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit'in görevinden istifa etmesinin ardından yeni kadın kolları başkanı belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etmişti. Boşalan göreve AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan değerlendirmeler sonucunda Fatma Ercan atandı. Ercan, atama belgesini AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın elinden aldı.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızda yapılan istişareler ve mülakat sonucunda Bilecik İl Kadın Kolları Başkanımız Fatma Ercan olmuştur. Ümran Karayiğit başkanımızla yine birlikte çalışmaya devam edeceğimiz ama adettendir verdiği emekler ve gayretler için teşekkür ediyorum. Yeni Bilecik İl Kadın Kolları Başkanımız Fatma Hanım'ı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Politika

Kaynak: İHA

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