AK Parti Bilecik Teşkilat Toplantısı Yapıldı

AK Parti Bilecik
İl Başkanlığı tarafından Teşkilat Toplantısı yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya katılan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Karabıyık, "İl, İl Kadın ve İl Gençlik Kolları, Merkez
İlçe Yönetim Kurullarımız, Merkez Mahalle Başkanlarımız ve Vezirhan
Belde Teşkilatımız ile birlikte bir araya gelerek teşkilat toplantımızı gerçekleştirdik. Kendi içimizde istişareler ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek Mart 2019 yerel seçimlerine hazırlanıyoruz. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza azim ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne her seçimin üstesinden gelen teşkilatlarımız, önümüzdeki yerel seçimlerinde üstesinden gelecektir. Biz büyük bir aileyiz, hep birlikte AK Parti'yiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Merkez,Bilecik,Ak Parti
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:57