AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Bingöl'dü. Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki, AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı olan Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşındadır? Erdal Arıkan nerelidir? Erdal Arıkan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Türk siyasetinin bilinen isimlerinden birisi olan Erdal Arıkan aslen Bingöllü olup asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Memleketi Bingöl'de uzunca bir süre hizmet veren Erdal Arıkan, evlidir ve 2 çocuğu vardır.

BİNGÖL GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRÜYDÜ

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı olan Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini icra ediyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirilmişti.

BİRÇOK SPOR FAALİYETİNDE İMZASI VARDIR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Arıkan'ın Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza attığı bilinmekte. Son olarak Erdal Arıkan, İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce tertip edilen Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuş ve bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti.