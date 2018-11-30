30 Kasım 2018, 12:04
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AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Peki, Bitlis Belediye Başkan adayı olan Nesrullah Tanğlay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Bitlis oldu. Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Peki, AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı olan Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay kaç yaşındadır? Nesrullah Tanğlay nerelidir? Nesrullah Tanğlay hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?

Nesrullah Tanğlay, 1975 yılında Bitlis Merkez'de dünyaya geldi. Eğitimini Bitlis'te tamamladı. 1996 senesinden bu zamana kadar esnaf olarak çalışan Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2009'DA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

2009 yılında AK Parti Bitlis Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve tekrar 2009'da yapılan İl Kongresinde İl Sosyal İşler ve İl Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinde bulundu. 2012 senesinde AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı oldu.

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Nesrullah Tanğlay,Bitlis
30 Kasım 2018 Cuma 12:04