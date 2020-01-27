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AK Parti Bitlis İl Başkanı Günceoğlu'ndan depremzedelere ziyaret

AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti.

27.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:36AK Parti Bitlis İl Başkanı Günceoğlu'ndan depremzedelere ziyaret
AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, ve 'daki depremzedeleri ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Günceoğlu ve beraberindeki partililerin, ziyaret ettikleri depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Günceoğlu, kentteki belediyeler eliyle bölgeye yardımların gönderildiğini söyledi.
Depremzedelerin yanında olduklarını belirten Günceoğlu, şunları kaydetti:
"Buralarda hummalı bir çalışma var. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Depremin yaşandığı saatten itibaren çalışmalar devam ediyor. Biz de anlık olarak takipteydik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bitlis olarak her zaman yanlarında olacağız."

AK Parti, Malatya, Elazığ, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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