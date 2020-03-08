Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Bitlis milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundu - Güncel

AK Parti Bitlis milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Tatvan ilçesinde yakınlarını kaybeden Kaya, Yılmaz ve Artanlar ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

08.03.2020 10:22
AK Parti Bitlis milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundu
AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler , Tatvan ilçesinde yakınlarını kaybeden Kaya, Yılmaz ve Artanlar ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.
Taziyelerin devam ettiği mahallelerde ailelerle bir araya gelen Kiler ve Taşar, hayatını kaybedenler için dua etti, yakınlarına başsağlığı diledi.
Ziyaretlerin ardından ilçeden ayrılan milletvekillerine, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, partililer ile vatandaşlar eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Bitlis, Tatvan, Kiler, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Yunan güvenlik güçleri plastik mermiye, saplanması için tel yerleştiriyor Güncel
Yunan güvenlik güçleri plastik mermiye, saplanması için tel yerleştiriyor
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL Güncel
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL