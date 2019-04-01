Ak Parti, Bitlis'te 10 Belediye Kazandı

Bitlis
'te kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, il genelinde 13 belediyeden 10'unu AK Parti
adayları kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis merkez ve Mutki
ilçesi ile Ovakışla
ve Yolalan
beldelerinde HDP
oylarında büyük düşüş yaşandı, AK Parti'nin oyları arttı.
Görevlendirme yapılan Bitlis merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay
, Mutki ilçesinde Vahdettin Barlak
, Ovakışla beldesinde Abdurrahim Altındal
, Yolalan beldesinde ise Kerem Çabuk
kazandı.
Ayrıca AK Parti'den Tatvan
'da Mehmet Emin Geylani
, Ahlat
'ta Abdulalim Mümtaz Çoban
, Adilcevaz
'da Necati Gürsoy
, Mutki'de Vahdettin Barlak, Ovakışla beldesinde Abdurrahim Altındal, Yolalan beldesinde Kerem Çabuk, Aydınlar
beldesinde Arif Tusun, Günkırı
beldesinde İlhan Çetinsoy
ve Kavakbaşı
beldesinde Veysi Oğuz
, seçimde başarılı oldu. Güroymak
ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Hikmet Taşdemir
, Hizan
ilçesinde ise Saadet Partisi
adayı Cezail Aktaş
kazandı.
HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, kent merkezinde yüzde 44,17'den yüzde 32,95'e, Mutki ilçesinde ise yüzde 42,44'den yüzde 3,38'e düştü.
AK Parti oylarını artırdı
AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, kent merkezinde yüzde 40,36'dan 43,87'e, Mutki'de yüzde 38,43'den 49,93'e, Ahlat'ta yüzde 40,31'de 48,06'a, Hizan'da 21,83'den 33,89'a çıkarttı.
Halkların Demokratik Partisi, Mutki, Bitlis, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA