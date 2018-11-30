AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Bolu oldu. Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin oldu. Peki, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı olan Fatih Metin kimdir? Fatih Metin kaç yaşındadır? Fatih Metin nerelidir? Fatih Metin hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN FATİH METİN KİMDİR?

Fatih Metin, 14 Ekim 1973 senesinde Bolu'da dünyaya geldi. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nehriban olan Fatih Metin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

BELLİ BİR SÜRE SERBEST AVUKATLIK YAPTI

Belli bir süre serbest avukat olarak çalışan Fatih Metin, Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Metin, 2015 senesinde Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine Seçildi.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları aralığında AK Parti Bolu İl Başkanı, 2007-2011 yılları aralığında AK Parti Bolu Milletvekilli, 2009-2011 yılları aralığında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları aralığında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. OlağanBüyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 30.12.2015'te Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Fatih Metin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı oldu.