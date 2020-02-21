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AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay trafik kazasında yaralandı

İstanbul'da trafik kazası geçiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın omuriliğinin çatladığı öğrenildi.

21.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:03AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay trafik kazasında yaralandı
'da trafik kazası geçiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın omuriliğinin çatladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir işi için İstanbul'a giden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Doğanay, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde Nurettin Doğanay'ın omuriliğinin çatladığı tespit edildi.

Doğanay'ın Şişli Etfal Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından tedavisi için özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - BOLU

İstanbul, AK Parti, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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