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AK Parti Bolu teşkilatlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Bolu teşkilatları 292 bin 200 lira ile katkıda bulundu.

16.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:22
AK Parti Bolu teşkilatlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Bolu teşkilatları 292 bin 200 lira ile katkıda bulundu.
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya, AK Parti Bolu teşkilatları olarak en güçlü desteği vermeye çalıştıklarını aktardı.
Türkiye'nin, koronavirüs salgınına karşı en başından itibaren örnek bir mücadele sergilediğini, sağlık tedbirlerinin yanında aldığı güçlü ekonomik yardım ve destek paketleriyle tam bir sosyal devlet anlayışı ortaya koyduğunu vurgulayan Doğanay, "Her zaman liderinin yanında ve emrinde olan AK Parti Bolu teşkilatları da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 292 bin 200 lira bağışta bulunarak destek olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var güçleriyle çalıştıklarını belirten Doğanay, Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.
Doğanay, bu kampanyaya destek veren ilçe ve belde başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarına, Belediye Meclisi üyelerine, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Bolu, Güncel
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