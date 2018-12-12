Ak Parti Bozkır Gençlik Kollarından Anlamlı Proje

Hamzalar Mahallesinde 54 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yapan Ak Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığı, hem de mahalle okuluna kırtasiye malzemesi yardımı gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Ak Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ali Keleş, amaçlarının köy okullarında ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını gidermek, onların yüzünü güldürmek olduğunu ifade etti. Bu projenin Bozkır'a bağlı diğer mahallelerinde de yürütülmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Keleş, "Gençlik Kolları olarak hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Her şeye rağmen bu kış güzel geçecek demiştik. Biz biliyoruz ki bizi biz yapan çocuklarımızın yüzünün gülmesidir. Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük paya sahip olan Bozkırlı işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü her bir Bozkırlı işadamımıza projemizi anlattığımızda bizlerden desteklerini esirgemiyorlar. Ayrıca yönetim kuruluma da destekleri için teşekkür ediyorum. Bu projemizi diğer mahallelerimizde de yürüteceğiz" dedi.

Kışlık bot ve mont dağıtımından önce Hamzalar ilk-orta okulu öğrencilerini derslerinde ziyaret eden Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, öğrencilere iyi dersler dileklerini iletti, akabinde öğrencilere hediyelerini verdi. Daha sonra okul öğretmenleriyle bir araya gelerek toplantı yapan Başkan Gün, okulun ihtiyaçlarını inceledi, okulun fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirtti. Ak Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ali Keleş'e bu anlamlı proje için de teşekkür eden Başkan Gün, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti, projenin kapsamının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.