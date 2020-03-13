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AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:36
AK Parti, bu hafta grup toplantısı yapmayacak

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, "Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çarşamba, AK Parti, Politika

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