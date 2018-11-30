AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Burdur oldu. Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt oldu. Peki, AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı olan Deniz Kurt kimdir? Deniz Kurt kaç yaşındadır? Deniz Kurt nerelidir? Deniz Kurt hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN DENİZ KURT KİMDİR?

Deniz Kurt, 1978 yılında Isparta'da doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Deniz Kurt, 2012-2015 yılları arasında AK Parti İl yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi olan Deniz Kurt, Burdur Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı oldu. Deniz Kurt, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Burdur Belediye Başkan adayıdır.