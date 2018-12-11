AK Parti Burdur İl Başkanlığı Salı Pazarı'nda Çorba Dağıttı

11 Aralık 2018 Salı 16:42



11 Aralık 2018 Salı 16:42

AK Parti Burdur İl Başkanlığı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Salı Pazarı'nda tarhana çorbası dağıtarak vatandaşlarla bir araya geldi.Yerel seçim çalışmalarına "gönüller alacağız" sloganıyla başlayan il başkanlığı, çalışmalarına devam ediyor.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı açıklamada, AK Parti olarak vatandaşlarla sık sık bir araya geldikleri belirterek "Havaların soğuduğu bu günlerde vatandaşımızın ve esnafımızın bir nebze olsun içlerini ısıtmak için çorba dağıtmayı düşündük. Vatandaşımızla iç içeyiz, her fırsatta onlara dokunuyor, gönüllerine giriyoruz." dedi.AK Parti Burdur Belediye başkan adayı Deniz Kurt da seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktararak "Bazen bir hasta ziyaretiyle, bazen yaşlılarımızla, gençlerimizle 7'den 70'e vatandaşımızın gönlüne girmeye çalışıyoruz. Asla gösteriş derdinde değiliz. Allah bizlere bu makamı nasip ederse sahada halkıyla iç içe bir belediye başkanı göreceksiniz. Buna herkes emin olsun." ifadelerini kullandı.Etkinliğe, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı ve teşkilat üyeleri de katıldı.