AK Parti Burdur Teşkilatından Belediye Başkanı Adayına Karşılama

25 Kasım 2018 Pazar 15:25



25 Kasım 2018 Pazar 15:25

AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt, adaylığının açıklanmasının ardından teşkilat üyelerince il başkanlığı önünde karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, AK Parti'nin Burdur Belediye başkan adayının Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Deniz Kurt olduğunu açıklamasının ardından kente gelen Kurt, teşkilat üyelerince karşılandı.Partililerle tokalaşarak tebrikleri kabul eden Kurt, il başkanlığında yaptığı açıklamada, teşkilat olarak yerel seçimlere hazır olduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a belediye başkanlığını kazanacaklarına söz verdiklerini belirten Kurt, "Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var. Burdur üzerinde hassasiyetle duruyor. Biz de kendisine beş yıl önce bıraktığımız emaneti geri alacağımıza sizler adına söz verdik. İnşallah Allah'ın izniyle belediye başkanlığını alacağız. Bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de adaylarını bağırlarına bastıkları için teşkilat üyelerine teşekkür ederek "Deniz, kardeşim yetkiyi aldı, İnşallah sizlerin sayesinde emaneti geri alacak." ifadelerini kullandı.