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AK Parti Bursa İl Başkanı'nın "Kara listeni güncel tut" paylaşımı tartışma yarattı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, sosyal medya paylaşımında "Rakiplerini bile sev ama kara listeni güncel tut" yazınca ortalık karıştı. Salman, tepkiler üzerine paylaşımını güncelledi.

17.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:39AK Parti Bursa İl Başkanı'nın

AK Parti'nin İl Başkanı Salman, üzerinden yaptığı paylaşımda "Kara listeni güncel tut" deyince tepkilerin hedefi oldu.

Daha önce de yaptıkları ve söyledikleriyle çokça konuşulan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bir kez daha dikkatleri kendi üzerine çekti.

"KARA LİSTENİ..."

Salman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Bir davaya inanmak ve sevmek illa ki sıra dışı ya da kahramanca şeyler yapmak değil; sıradan şeyleri de hassasiyetle ve samimiyetleyapabilmektir. Bu yolda herkesi hatta istersen rakiplerini bile sev ama bence kara listeni de hep güncel tut." ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşıma bir takipçi "Herkesi seven kişilerin kara listesi olmamalı diye düşünüyorum." yorumunu yaptı. AK Parti Bursa İl Başkanı da tepkiler üzerine paylaşımından bu ifadeyi çıkardı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Ayhan Salman, Bursa'yı ziyaret eden bakanlara altın ibrik hediye etmişti. Ayrıca Salman, AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı'nda konuşma yaptığı sırada salonu terk eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a "Sayın Başkanım nereye gidiyorsunuz? Hayırdır inşallah. Sizi şöyle alayım ben. Boru değil, il başkanı konuşuyor." demişti.


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