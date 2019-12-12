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AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:20AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın
AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Salman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. kategorisinde Hasan Namlı'nın dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafını seçen Ayhan, yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Ayhan, kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini tercih etti.
Salman, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ayhan Salman, Ali Atmaca, AK Parti, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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