AK Parti Bursa İl Başkanı Salman: "Türkiye sağlık sistemiyle örnek oldu"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede verdiği sağlık hizmetleriyle dünyaya örnek olduğunu bildirdi.

Salman, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti döneminde sağlık alanında yasal düzenlemeler, teknolojik uygulamalar, yeni ve donanımlı hastanelerle büyük atılım gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti'nin iktidarda olduğu son 18 yılda radikal değişiklerle vatandaşın sağlık hizmetine, ilaca, sosyal hizmetlere ulaşımının hızlandırıldığını ve kolaylaştırıldığını anlatan Salman, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza teşhis ve tedavi aşamasında hizmet verebilen doktorlarımız ve sağlık personelimiz, yoğun bakım ünitelerimiz, her türlü koruyucu ve destekleyici sağlık ekipmanlarımızla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunabiliyoruz. Türkiye'nin salgın nedeniyle mağdur durumda olan 40'a yakın ülkeye sağlık ekipmanı göndermesi, bu alandaki yatırımlarımız ve uygulamalarımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye sağlık sistemiyle dünyaya örnek oldu."

Salman, sağlık altyapısındaki iyileştirmelerde şehir hastanelerinin önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.

Şehir hastanelerinin öneminin salgınla mücadelede daha iyi anlaşıldığına değinen Salman, Bursa Şehir Hastanesinin barındırdığı imkanlarla güven dile getirdi.