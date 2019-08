Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır." dedi.Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde partililere hitap etti.Bursa'yı ulaşım ve sağlıkta bir üst lige taşıyacak iki muazzam projenin resmi açılışlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, bunlardan birinin 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir otoyolu olduğunu söyledi.Erdoğan, 2010'da başladıkları ve şimdiye kadar Osmangazi Köprüsü gibi pek çok önemli kısmını devreye aldıkları otoyolun kalan 192 kilometresini de bugün hizmete sunduklarını belirtti.Böylece daha önce 8,5 saati bulan İstanbul-İzmir arasındaki yolculuğu 100 kilometre kısaltmak suretiyle 3,5 saate indirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştirilen bu devasa projenin yatırım tutarı 11 milyar dolardır. Projenin inşa sürecinde devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. Bay Kemal, bir daha hatırlatayım 11 milyar dolardır ve devletin kasasından da bir kuruş çıkmamıştır. Nasıl yapıldığını soruyorsan onu da söyleyeyim, buna 'yap-işlet-devret modeli' denir. Bu modelle bunu yaptık." diye konuştu.Bursa'ya kazandırdıkları bir başka eserin de 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, buranın, içerisinde 6 ihtisas hastanesi bulunan, muhteşem bir sağlık külliyesi olduğunun altını çizdi.Erdoğan, en son teknolojik imkanlarla tasarlanan ve inşa edilen şehir hastanesinin 745 bin metrekarelik açık, 475 bin metrekarelik kapalı alanı, 3 bin 190 araçlık otoparkı ve diğer özellikleriyle Bursa'da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.Her iki eserin de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Erdoğan, eserlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere tebriklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını aktararak, "AK Parti olarak 17 senesi iktidarda olmak üzere tam 18 yıldır şanla şerefle milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu onuru bahşettiği için Rabb'imize ne kadar hamdetsek azdır. 17 yılı bulan iktidarımız döneminde Türkiye ile beraber gözünü ve gönlünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca kardeşimizin umudu olduk." ifadelerini kullandı.Yola çıkarken "Biz dertli bir partiyiz." diyerek, insanların derdiyle dertlenmeyi, sorunlarına, sıkıntılarına, beklentilerine çözüm olmayı vadettiklerini anımsatan Erdoğan, "Hamdolsun bu 17 yılın her bir saatini, her bir dakikasını, her bir anını milletimize hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla geçirdik. Geride bıraktığımız dönemde kimi eksiklerimize rağmen ülkemizin ve milletimizin hemen her meselesine çözümler üretmeye çalıştık." dedi."Vesayeti gerilettik, demokrasimizi güçlendirdik"Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılanların çok üzerinde eserleri, 17 yıllık bir zaman dilimine sığdırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:"İç ve dış politikada ezberleri bozduk, yenilikçi adımlar attık. Vesayeti gerilettik, demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette Türk siyasi hayatının en büyük, en köklü reformlarına imza attık. 367 garabetinden, partimize yönelik kapatma girişimine ve 27 Nisan bildirgesine kadar önümüze çıkartılan tüm engelleri, demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla, soğukkanlılıkla, metanetle aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Hiçbir zaman milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik, aksine her platform ve her zeminde Türkiye'nin başını dik tuttuk. Ülkemizin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmanın yanı sıra istisnasız her bir insanımızın bu hizmetlerden eşit derecede yararlanmasını sağladık."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Para Fonu (IMF) kapılarında birkaç milyar dolar için el açan, ekonomisi zayıf, ticareti düşük, sanayisi dışa bağımlı bir ülkeyi, kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdüklerini aktararak, Mayıs 2013'te 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu sıfırladıklarını ve IMF'nin Türkiye'den borç ister hale geldiğini söyledi.Tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiyi ve ekonominin çarklarını işler hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi konumuna yükselttik. Eğitim, sağlık, ulaştırma, savunma, turizm, ihracat gibi birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak yine bize nasip oldu." diye konuştu.Erdoğan, önceki gün açıklanan dış ticaret rakamlarının, her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü, sağlamlığını ve dinamizmini ortaya koyduğunu ifade etti.İhracat rakamlarının ekonominin temmuzda da süratle toparlanmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:"Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolara ulaştı. İthalatımız ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolara geriledi. Geçen sene ilk 7 ayda yüzde 67,7 olan ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı, bu sene yüzde 85,8'e çıktı. Dış ticaret fazlası veren ülke hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk.""Bu sene turizmde de rekora koşuyoruz"Küresel ticaretteki sıkıntılı atmosfere, Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarına rağmen Türkiye'yi ülke tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaştıklarını da aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:"Ocak-temmuz arası 7 aylık dönemde toplam 104,2 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayarak, yine bir rekor kırdık. Sadece ihracatta değil inşallah bu sene turizmde de rekora koşuyoruz. Şu anda 50 milyon turisti aşar duruma geldik. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelenler başta olmak üzere turizmde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Daha önce varlık gösteremediğimiz Çin Halk Cumhuriyeti ve Latin Amerika gibi bölgelerden ülkemize gelen turistlerin sayısı giderek artıyor. Türkiye'yi tökezletme senaryoları boşa çıktıkça inşallah hem ihracatta hem turizmde hem de diğer alanlarda başarı çıtamız da yükselecektir.Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek, piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır. Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek, millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."Erdoğan, Türkiye'nin tarihinden, kültüründen, köklü devlet geleneğinden aldığı birikimle hedefleri ve hayalleri istikametinde kararlılıkla yürüdüğüne dikkati çekti."Bizim artık küçük meselelerle kaybedecek vaktimiz yok"Türkiye'nin bu kutlu ilerleyişini durdurmaya, bunu engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Bizim artık küçük meselelerle gündemi işgal eden sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.Erdoğan, milletin kendilerinden eser, hizmet ve dertlerine çözüm bulunmasını beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bizim son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde kendi gündemimize odaklanmamız, kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz var. Bu süreçte muhalefetin sığ gündemiyle değil, daima milletin gündemiyle, milletin dertleriyle ilgilendik. Sizlerden ve tüm gönüllü kuruluşlarımızdan Türk demokrasisine ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmayı sürdürmenizi istiyorum. Birileri görmese de birileri istemese de haz etmese de biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan, destek ve hayır duası sizden."Erdoğan, toplantıya katılanlara şükranlarını sunarak, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.(Bitti)