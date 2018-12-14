AK Parti Bursa İlçe Başkanları Belli Oldu

AK Parti Bursa
İl Başkanı Ayhan Salman
, ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Salman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "Görevine atanan yeni ilçe başkanlarımıza başarılar dilerim. İlçelerimize ve Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadesinde bulundu. Mudanya
İlçe Başkanı İnci Söğütlü Keles
İlçe Başkanı Özcan Yeni Orhaneli
İlçe Başkanı Ramazan Turhan
M.kemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu Yenişehir
İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu Harmancık
İlçe Başkanı Yakup Bayram Büyükorhan
İlçe Başkanı Kamil Turhan - BURSA
Ayhan Salman,Bursa
14 Aralık 2018 Cuma 01:37