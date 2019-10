AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç: "Tohumdan hasada tarımsal üretimin her aşamasında, kadın...

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alt Komisyonu Üyesi Emine Yavuz Gözgeç, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'na hitap eden ve konuşmasına Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçiklere başarılar dileyerek başlayan Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Öncelikle, hedefi, terörle, teröristlerle mücadele olan Barış Pınarı Harekatı'nda Rabb'im ordumuzu muzaffer eylesin. İnanıyorum ki milletimizin tek yürek olan desteği, mazlumların duası, Rabb'imin yardımıyla Mehmetçik'imiz zaferle dönecektir inşallah" dedi."Üretimin yarısını kadınlar gerçekleştiriyor"Türkiye'deki tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 50'sini kadınların gerçekleştirdiğine dikkat çeken Milletvekili Gözgeç, şunları kaydetti:"Evet, bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Ülkemizde tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 50'sini kadınlarımız gerçekleştiriyor. Tohumdan hasada, tarladan sofraya tarımsal üretimin her aşamasında kadın çiftçilerimizin alın teri, emeği var. Bir çiftçi kızı olarak biliyorum ki Anadolu kadını sırtında bebeği, elinde çapasıyla daima toprakla hemhal olmuştur. Toprak ve kadın, sevginin ve merhametin sembolüdür, yaşamın kaynağıdır; o yüzden 'toprak ana' deriz. Anadolu topraklarının en büyük gücüdür Anadolu kadınının azmi. Tarım ve gıda bugün olduğu gibi, gelecekte hayatımızın belki daha fazla merkezinde olacaktır. Tarımda kalitenin, sağlıklı gıdanın, üretimin artması kadın çiftçilerimiz eliyle gerçekleşecektir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı ata tohumu seferberliğine de kadın çiftçilerimizin destek olacağına, milli tarım seferberliğine katkı koyacaklarına inanıyorum. Bu bilinçle kadınlarımızın siyasi, sosyal, ekonomi, tarım velhasıl hayatın her alanında yer alması amacıyla reform niteliğinde adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Anayasa'da getirilen pozitif ayrımcılık ilkesiyle tüm desteklerde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanıyoruz.""Örnekler artarak devam edecek"Tarım ve Orman Bakanlığının, KOSGEB ve İŞKUR işbirliğinde verdiği eğitimlerle başarı hikayelerinin yazıldığını belirten Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Kadın çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi, kırsalda istihdamın artırılması amacıyla KOSGEB-İŞKUR iş birliğinde verilen girişimcilik eğitimleri kadınlarımızın hayatlarında farkındalık yaratıyor, başarı hikayelerine imza atıyorlar. Bir kadın çiftçimiz diyor ki: 'Hayallerimi gerçekleştirmek için bir adım attım, önceden pazara inmezken şimdi yurt dışına gidiyorum.' Çıtır Çilek Projesi'yle ödül alan Batman Sason ilçemizden kadın çiftçimiz 'Biz bu aşamaya gerçekten yüreğimizi vererek geldik, yaşam koşullarımız değişti' diyor. Başarı hikayelerinin, bu güzel örneklerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Tarım, Aile ve Ticaret Bakanlıklarımızın iş birliğinde 2018 tarihinde kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılmasını amaçlayan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü hazırlanmıştır; bu konuda çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.Bursa'da sayıları artıyorÜlkemizin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da kadın çiftçilerinin kurduğu köy kadın dernekleri ile kadın kooperatiflerinin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Gözgeç, "Turizm, kültür, sanayi kenti olması yanında tarım kenti olan Bursa'mızda da kadın çiftçilerimin kurduğu köy kadın derneklerimizin, kadın kooperatiflerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bursa'mızda özveriyle çalışan, hayallerinin peşinden giden, başka illere de örnek olan Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneğini, Zeyniler, Tirilye, Yenişehir, Oylat, Karacabey Dağkadı kadın kooperatiflerimizi, üreten tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. Çiftçi kadınlarımızla, erkeklerimizle, annelerimizle, güçlü ailelerimizle, gencimizle, şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu toprakları hep birlikte işleyeceğiz, üreteceğiz" diye konuştu. - BURSA