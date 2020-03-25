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AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den torba kanun değerlendirmesi

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili, "Tüm kesimlerin beklentilerini karşılayan geniş kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi" dedi.

25.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:25
AK Parti Bursa Milletvekili Gürel'den torba kanun değerlendirmesi
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili, "Tüm kesimlerin beklentilerini karşılayan geniş kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi" dedi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürel, "Yerelde mobilya başta olmak üzere bazı sektörlerimizin, ihracat ve ithalat ile iştigal eden vatandaşlarımızın taleplerini en son geçen hafta olmak üzere zaman zaman Sayın Bakanlarımıza iletiyor ve hızlı çözümler alıyorduk. Uluslararası piyasa ve ekonomik dengelerin tamamen değişmesi, para piyasalarının ve iş dünyasının malum korona virüs süreci ve peşinden nükseden mali krizden minimum düzeyde etkilenmesi ve süreci hafif atlatabilecekleri bir çalışma içine girdik. Tabi sadece ekonomi alanında değil birçok alanda kamuoyunun beklentileri doğrultusunda şekillenen bir torba yasa metni hazırlanmış oldu. TBMM'de görüşülen bu torba yasa hem ekonomik hem sosyal alanda vatandaşlarımızı biraz olsun rahatlatmak, turizmden iş dünyasına sektörel taleplerin ivedilikle çözüm bulması noktasında da fayda sağlamıştır" dedi.

Gürel, 9 yıl aradan sonra yeniden gündeme alınan kısa çalışma ödeneği şartlarının güncellendiğini ve an itibariyle başvuruların alındığını söyledi. Gürel ayrıca çek ve sicil affı ile birlikte kredi borcundan dolayı takibe düşenler için de düzenleme yapıldığını, kredi kartı ve kredi borçlarını yıl sonuna kadar yapılandıranların bankalarından kara listelerinden çıkarılacağını belirtti.

En düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu belirten Gürel, işverenlere aylık asgari ücret desteği sağlanması, vakıf taşınmazlarındaki kira alacaklarının ertelendiğini, yine nafaka alacaklara ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takiplerinin Nisan sonuna, konaklama vergilerinin ise Ocak 2021 yılına ertelendiğini kaydetti.

Gürel son olarak korona virüs sürecinde büyük bir gayretle hizmet eden ve toplumun tüm kesimlerinin takdirini kazanan fedakar sağlık çalışanlarının unutulmadığını ve ilk kez özel bir düzenlemenin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Gürel, "Sağlık personellerine ek ödemeler yapılmasına ilişkin yönetmelik 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanlarımız için doğrusu sonuna kadar hak ettikleri bir destek olduğu kanaatindeyim. Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu olumsuzluklar bizim süreçten daha güçlü çıkmamıza inşallah vesile olacaktır. Bakın devlet tüm imkanlarıyla iş dünyasının ve vatandaşının yanındadır. Toplumun her kesimini önemseyen ve taleplerine cevap veren geniş kapsamlı bir çalışma hazırladık ve Genel Kurul'da kabul edildi. İhtiyaç duyulan düzenlemeler yapılmaya devam edecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde topyekün devlet-millet işbirliği ile üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirerek, yeri geldiğinde fedakarlık da yaparak bu sıkıntıları bertaraf edeceğiz. Hassaten yine bu açıklama vesilesi ile vatandaşlarımıza çağrımı yineliyorum 'Lütfen, bizler sizin için çalışıyoruz, evde kalın, uyarılara dikkat edin, inşallah dua ve sabırla her şey düzelecektir' şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Bursa, Ekonomi

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