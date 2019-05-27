AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ESGİN'DEN SEREBRAL PALSİ HASTASI TUFAN'A DESTEK

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
, annesi öldükten sonra hayatını Serebral Palsi hastası kardeşine adayan Tuğçe Çakır'ı (25) ve kardeşi Tufan Çakır'ı ziyaret etti. Tufan Çakır'ı evinde muayene eden Esgin, gerekli tedavilerin yapılması için ailenin yanında olacağını söyledi. Anadolu Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden açık öğretim yoluyla mezun olan Çakır, bakıma muhtaç kardeşini bırakamayacağı için çalışma hayatından vazgeçti. Henüz 13 yaşındayken kardeşine bakmaya başlayan genç kız, kardeşi ile ev işlerinden arta kalan zamanlarında kitap yazmaya başladı. Kaleme aldığı hikayeleri internet ortamından yayınlayan Çakır, yüz binlerce takipçiye ulaştı. Yayınevlerinin de dikkatini çekti. İlk kitabı 'Seni Allah için Sevdim' 2017 yılında çıktı. 1 yıl sonra da 'Tövbe' isimli kitabı basıldı. Çakır'ın son kitabı ise kardeşi ile yaşantısını anlattığı 'Cennet Kuşu' oldu. Genç
kızın hayat hikayesinden etkilenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Serebral Palsi hastası Tufan Çakır'ı ve Tuğçe Çakır'ı ziyaret etti. Aileyle uzun süre sohbet eden Esgin, Tuğçe Çakır'ın yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgi aldı. Yazarlık hayatında Tuğçe Çakır'a başarılar dileyen Esgin, Tufan Çakır'ın durumuyla da yakından ilgilendi. Aynı zamanda Ortopedi Doktoru olan Esgin, Tufan Çakır'ın muayenesini yaptı ve gerekli tedavilerin yapılması için destek sözü verdi. Esgin, Tufan'ın hastalığıyla yakından ilgileneceğini ve durumun takipçisi olacağını belirtti.
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Kaynak: DHA