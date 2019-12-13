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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: "Tek amaçları AK Parti ve Erdoğan'a zarar vermek"

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille eleştiren AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Kurdukları siyasi partilerle iktidar olmak gibi bir niyetleri yok. Tek amaçları, AK Parti'ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek" dedi.

13.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:55AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen:
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sert bir dille eleştiren AK Parti Refik Özen, "Kurdukları siyasi partilerle iktidar olmak gibi bir niyetleri yok. Tek amaçları, AK Parti'ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek" dedi.

AK Parti'den koptuktan sonra yeni siyasi parti kuran Ahmet Davutoğlu ve kurma aşamasında olan Ali Babacan'ı çok sert bir dille eleştiren Özen, "Babacan ve Davutoğlu'nun milletin umudu veya iktidar olma gibi bir dertleri yok. Tek amaçları, AK Parti'ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek. Onların parti kurmaktaki niyetlerinin kamuoyu tarafından iyi biliniyor. Yeni siyasi partilerin toplumda bir karşılığı yok" dedi.

Kendisinin bu iki yeni siyasi oluşumda yer almasının söz konusu dahi olamadığını ifade eden Özen, "Ben bu yapılarla bir araya gelecek en son kişi bile olmam. Benim siyasetteki çizgim net. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi çizgisini takip ettim. Bugünden sonra da etmeye devam edeceğim" diye konuştu. - BURSA

Milletvekili, Refik Özen, AK Parti, Bursa, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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