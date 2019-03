AK Parti Büyükşehir Adayı Gürkan, Gezilerini Sürdürüyor

Kaynak: İHA

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında ziyaretlerini ve çalışmalarını sürdürüyor.Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, çalışmaları kapsamında ilk olarak MÜSİAD Malatya Şube'nin konuğu oldu. Gürkan, burada bir konuşma yaparak, kendisine yöneltilen sorularını cevapladı.Yönetim anlayışıyla ilgili bilgi veren Gürkan, "Yönetimdeki şeffaflık, berraklık, ehliyet ve liyakat önemli bir hadisedir. Zaten olmadığı zaman yönetimde, başarı da olmaz. Eğer bir yerde başarı varsa orada ehliyetin, liyakatin, şeffaflığın, berraklığın, kontrol edilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin temel esas olması lazım. Biz, gerek kamu gerek yerel gerekse siyasi anlamdaki yönetimi değerlendirirken, yöneticiler bir yere gider ya ihya ya da imha ederler. İhya edenlere fetihçi, imha edenlere işgalci derler. Bir yere gider bulunduğu yeri geriye götürüsünüz ve orayı çok kötü bir şekle getirirsiniz orada imhacı olursunuz. Konumunuz işgalci konumuna düşer. Ama bir yere gidersiniz çok kötü bir yerdedir alır ileriye götürürsünüz ihyacı, fetihçi olursunuz. Ayrıca, yönetimde ehliyet ve liyakatin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bazen sadakat formasını ehliyet ve liyakatin önüne çıkartmaya gayret ediyoruz. Bunlar yanlış şeylerdir tabi ki sadakatte olacak ama öncelikle ehliyet ve liyakat olacak" dedi.Battalgazi Belediyesi'nin beş yılda önemli hizmetler yaptığını dile getiren Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üç dönemdir belediye başkanlığı yaptım. Yöneticilikte dürüst olmak temel esas olmalıdır. Eğer siz başarı grafiğinizi yükseltmek istiyorsanız, bereket kavramını yönetime yansıtmak istiyorsanız adil, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olmalısınız. Devletin kör kuruşunu genel anlamda ki hesabını sormak, sordurmak, takip etmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Yöneticiliği tarif ederken eğer yönetici düzgün hareket ederse, bir ile başladığı şeyi bin yapar. Ben bunları yaşadığım hayatta gördüm son örnek Battalgazi'de yapılan yatırımlar. Bizim ölçeğimizdeki 50 senelik hangi belediyeyi alırsanız alın Battalgazi'nin yaptıkları onlardan çok daha ağır olur. Burada ki temel nokta şudur; eğer siz dürüst yönetici olursanız biriniz bin olur. Yönetimde ehliyet, liyakat çok önemli bir hadisedir. Bunları yapmayan kimsenin başarılı olması mümkün değildir, dünya tarihinde böyle bir başarı örneği de yoktur."Gürkan, Malatya'da kültür rotaları oluşturduklarını ve turizm için bu rotaların büyük önem taşıdığını kaydederek, "Malatya'mızın 9 bin yıllık tarihinde kültürümüzün öne çıkarılması lazım. Aslantepe Höyüğü bu anlamda çok önemli bir değerdir. UNESCO kültürel mirasa girme noktasında biz alan yönetimi ve alan planını yaptık. UNESCO aday listesine aldırdık. Asıl listeye alınması için gerekli dokümantasyonlar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşüldü. O dokümantasyonların diplomatik kurye ile Paris'e gönderilmesi sağlandı. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız geldiğinde kendilerine de ifade ettik. O noktada gerekli çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Malatya'da Yazıhan, Arguvan, Arapgir ve Hekimhan kültür rotası oluşturdu. Akçadağ, Levent vadisi, Somuncubaba, Gürpınar şelalesi, Tohma bir kültür rotası oluşturdu. Doğanşehir'de Polat, Takaz onların bir kültür rotası oluştu. Merkezi, Nemrut'u bir kültür rotası oluşturduk" diye konuştu.Şehirlerin belleklerinin, hafızasının, kültürlerinin korunmasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehirlerin belleklerinin, hafızasının, kültürlerinin korunmasında ve korunması ile kalmayıp ayağa kaldırılmasında, güne ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dün Battalgazi ölçeği ile bunu yaptık. Handır, hamamdır, kervansaraydır, kümbettir, türbedir, surlardır, kışlalardır hepsi ayağa kaldırıldı. Malatya'ya geldiğimde iki tane yapı kalmıştı biri hamam yıkılmaya yüz tutmuştu diğeri de kapanmış askerlik şubesi vardı. Hemen ele aldık her ikisini de şuan bitirildi ve milletimizin hizmetine açıldı. Şehrimizin kültürel mirasını, kimliğini, hafızasını, belleğini koruma noktasında bütün ilçeler belediye başkanlarımız ile birlikte ortak bir çalışma yapıp deklarasyon içerisinde bunu herkes bağımlı olarak bu deklarasyonun içerisinde devam etmesini sağlayacağız."Kayısıyı Malatya'nın ortak zenginliği olarak değerlendirdiklerine vurgu yapan Gürkan, "Kayısı önemli bir unsurdur. Ama sadece kayısıya hapsedilecek bir Malatya yoktur. Film Festivali var. Biz o sinema festivalini de, kayısı festivalinin içerisinde bir alt başlık olarak görmek durumundayız. Yani sinemayı başlı başına çok yüceltip kayısıyı yok edecek durumlara getirilmesine göz yumamayız. Netice itibari ile Iğdır'da kayısı çiçeği festivali, Anamur'da kayısı festivali yapılırken yüzde 80'ini üreten, kuru kayısıyı üreten Malatya'da kayısı ile ilgili sosyal bir etkinlik yoktur, bu doğru bir yaklaşım ve bir adım değildir. Bunun bir an evvel yapılması lazım. 40-50 yıl önceki usul ve esaslara göre kayısı ticaretinin yapılması da doğru değildir. Bunları bir bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Malatya'mızın kültür öğeleri olarak, ekonomik anlamda Malatya'mızın ortak zenginliği olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Gürkan, uzun yıllardır Battalgazi Belediyesi'nde birlikte iş yaptıkları iştirakçilerle bir araya gelerek, yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.Gürkan, konuşmasında şunları kaydetti:"Türkiye'de hiçbir belediye bir dönemde hizmet binasını bitirmemiştir. Battalgazi Türkiye'nin en güzel belediye binasını, akıllı, yeşil, kendi elektriğini üreten ve kullanım alanında en üst seviyede olan bir belediye. 13 ay gibi kısa bir sürede yapıp memleketimizin hizmetine sunmuştur. Aynı şekilde Türkiye'nin en güzel DSİ kampusu bölge müdürlükleri, genel müdürlükleri dahil olmak üzere en güzel hizmet kampusu. Lojmanlarıyla, sosyal tesisleri ile laboratuarlarıyla, atölyeleriyle, garajıyla ve hizmet binasıyla yapıp 13 ay gibi kısa bir zaman da eş zamanlı olarak yapıp onu da devlet su işlerine teslim ettik ve teslim ettiğimiz yaptığımız yerinde önemi çok önemlidir. Bu memlekette, Malatya'da sürekli çevre yolunun altı diyoruz. Sivas caddesinin, çevre kuşak yolların, çevre yolunun, Dilek ve Topsöğüt yolunun kesiştiği noktaya çok arterlerle ulaşacak bir yere ve aynı zamanda gelişime ara tel oluşturacak elli dönümlük bir yere, yerini de almak kaydıyla oradaki evlerin kamulaştırmasını yapmak kaydıyla kısa bir zaman da bir hizmet binası yapıldı. İşte çevre yoluna hizmete en güzel örnek budur. Engelsiz yaşam merkezini, hükümet binasını, on tane okulu çevre yolunun altına yaptık ve bir ilçe olarak üniversite yaptık. 50 dönüm hastanenin yeri alındı inşallah bu önümüzde ki hafta temeli atılacak. 50 dönüm stadyumun yeri, Atatürk Kız Lisesi'nin, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeri alındı. İspendere'de rehabilitasyon merkezi yaptık şuanda ki maliyeti 50-60 milyonun üzerinde sadece bina maliyetleri, çevre düzenlemesi ile beraber 100 milyonun üzerinde bir rakama tekabül eder. Yaşam ve Spor Merkezi Türkiye'nin en büyük yaşam ve spor merkezlerinden bir tanesi."31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimin Malatya ve Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Gürkan, "31 Mart'ta herkesten oy istemekle kalmıyorum, çok çalışacaksınız. Malatya'nın sosyal barışı, dengesi ve entegrasyonu için hepiniz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaksınız. Birde Malatya sesler birleşti. Hangi görüş ve düşüncede olursa olsun herkes birlemiş. Bu birleşmeyi bir rahmet olarak görüp, berekete ve memlekete hizmete dönüştürmeliyiz. Bunun için sandıktan güçlü çıkacağız. Eksik olan hizmetleri bir an evvel memleketimize aktarılması için sandıktan güçlü çıkmamız lazım" ifadelerine yer verdi.Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Göztepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Büyük bir coşku ve meşalelerle karşılanan Gürkan, vatandaşları tek tek selamladı.Gürkan, buradaki konuşmasında, "Bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Güneşin ısısı ve ışığından nasıl ki perdesini ve gözünü kapatmadığından faydalanıyorsa, bizim hizmet anlayışımızda aynıdır. Hizmetlerimiz güneş gibi olacak. Cenabı Allah bize nasip etti; 2004, 2009 ve 2014'te söylediklerimin en az on katını yaptık" ifadelerini kullandı.Malatya'da bir birlik ve sevgi atmosferinin oluştuğuna dikkat çeken Gürkan, "İşte Malatya medeniyetler, ilim, irfan, kahramanlık destanını yazan şehir derken, bu destanlara yeni bir destan eklenecek. Gönül belediyeciliği destanını da Malatya yazacak" diye konuştu. - MALATYA