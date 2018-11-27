AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Çanakkale Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Gider kimdir?

AYHAN GİDER KİMDİR?

Gider, 1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi Köyünde dünyaya geldi. 1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesi'nde Ziraat Teknisyeni olarak eğitimini tamamladı. 1987 yılında Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başlayan Ayhan Gider, 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ OLDU

1992 yılında Mühendis olarak Çanakkale Valiliği'ne atanan Gider, aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü'ne İlçe Müdürü olarak ataması yapıldı. 2003 Temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine getirilen Gider, 2005 yılı Haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.