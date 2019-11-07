Haberler » Güncel » AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyelerinden İl Müdürü Kemal Dokuz'a ziyaret

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyelerinden İl Müdürü Kemal Dokuz'a ziyaret

AK Parti Çanakkale Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel başkanlığında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

07.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:27 AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyelerinden İl Müdürü Kemal Dokuz'a ziyaret
AK Parti Çanakkale Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel başkanlığında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Özlem Karadayı, Musa Oyan, Reyhan Demirtaş, Hasan Hüseyin Aytop ve Sıtkı Aktuğ ile birlikte Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çanakkale'ye yapılan kültürel yatırımlar ve gerçekleşen kültür faaliyetleri görüşüldü. Yapılan uzun sohbet ve bilgi alışverişlerinin ardından İl Müdürü Dokuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası önünde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - ÇANAKKALE

Kemal Dokuz, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:29   Kalp hastası Esila'nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi
20:33   Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:33   DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:32   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
20:31   FLAŞ
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:36:32