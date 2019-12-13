AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız'ın istifa etmesinin ardından, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı için geçtiğimiz günlerde temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasının ardından AK Parti İl Başkanlığı için Ankara'ya Naim Makas, Kaan Tonka ve Ergin Sezen çağrıldı. Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanı olarak Naim Makas atandı.AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AK Parti Çanakkale İl Başkanı Sn. Av. Gültekin Yıldız'ın istifası ile boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim Makas'ın ataması yapılmıştır. Kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.