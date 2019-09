AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız'dan 'deprem' açıklaması

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, son günlerde sıkça yaşanan depremlerle ilgili bir basın açıklaması yayımladı."Deprem öldürmez, depreme karşı dayanıksız binalar öldürür" başlığı ile yayımlanan mesajda, "Bilindiği üzere ülkemiz ve özelde Çanakkale'miz 1. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bu sebeple gerek ülkemizin diğer şehirlerinde gerekse ilimizde sürekli yer hareketliliği olmaktadır. Her depremden sonra korku ve endişeye kapılmakta bir süre sonra yeni bir deprem yaşanana kadar hayatımıza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Çanakkale özelinde özellikle inşaat sektörünün hareketli olduğu günlerde, Çevre Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm için verdiği desteklerin de etkisiyle müteahhitler eliyle Çanakkale'de depreme dayanıksız bir çok bina yenilenmiş, riskli yapı stoğunda ciddi bir erime sağlanmıştır. İlimizde hastane ve okul gibi toplu yaşam alanları kamu eliyle yenilenmiş, neredeyse tamamı depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu yana ilimizde bin 6 adet riskli binanın tespiti yapılmış ve yerine yeni ve depreme dayanıklı binalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi."İlimizde kentsel dönüşüm bir an önce tamamlanmalı, depreme dayanıksız bir tek bina kalmamalıdır"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kentsel dönüşüm kapsamında 2012 yılından bugüne kadar Çanakkale'de 9 milyon 130 bin 608 lira geri ödemesiz kira yardımı yapıldığını vurgulayan Başkan Yıldız, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:"Yine Bakanlığımızca vatandaşlarımıza 6 milyon 906 bin 500 lira faiz destekli kentsel dönüşüm kredisi desteği sağlanmıştır. Ancak vatandaşın bireysel olarak bu dönüşümü sağlayabilme imkanı yoktur. Merkez İlçe Belediyesi başta olmak üzere, belediyeler kentsel dönüşüme öncü olmalı, ilimizde kentsel dönüşüm bir an önce tamamlanmalı, depreme dayanıksız bir tek bina kalmamalıdır. İsmetpaşa Mahallesi sosyal konutlar kentsel dönüşüm projesinin 2013 yılından beri devam ettiğini ve bir arpa boyu ilerlenemediğini düşünecek olursak; Sayın Gökhan'ın il başkanının görevine soyunarak CHP'nin iç siyasetine harcadığı zamanı artık Çanakkale'ye ve Çanakkale'nin kentsel dönüşüm gibi kronik sorunlarına ayırması gerektiği aşikardır. Çanakkale halkı kendisine CHP'nin gölge il başkanlığını yapsın diye değil, Çanakkale Merkez İlçe Belediye Başkanlığı yapsın diye yetki vermiştir." - ÇANAKKALE