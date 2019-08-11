AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından 'Kirazlı' açıklaması

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Kirazlı mevkiindeki maden arama faaliyetleriyle ilgili açıklama yayımladı.



AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Kirazlı, Çanakkale il merkezine 25 kilometre mesafe uzaklıktadır. 2001 yılında AK Parti iktidarı öncesinde verilen maden arama ruhsatı ile başlayan madencilik faaliyetleri, ilgili kurum ve bakanlıkların denetiminde devam etmektedir. Konunun uzmanları tarafından düzenlenen raporlar çerçevesinde ÇED olumlu kararı verilmiş olup, hiçbir soru işareti kalmaması ve ÇED raporunun denetlenmesi adına Çanakkale Belediye Meclisinde AK Parti belediye meclisi grubu olarak bizim de tam desteğimizle, oy birliği ile konunun yargıya taşınması için Çanakkale Belediye Başkanlığına yetki verilmiştir. Bunun üzerine çevresel etkilerin denetimi için açılan dava hem yerel mahkeme hem de Danıştay tarafından yapılan incelemeler neticesinde reddedilmiş, yapılan yargılamada çevre mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmemiştir. Hal böyleyken, CHP sorumsuz bir şekilde siyasi görüşü ne olursa olsun herkesi ilgilendiren bir konuda, diyalog kurmak, meseleyi siyasetin dışına çekerek konunun muhatapları olan ilgili kurumlarla görüşmek, bilgi ve belgeleri ortaya koyarak bilimsel gerçeğe ulaşmaya gayret etmek yerine her zaman yaptığı gibi toplumu germeyi, kutuplaştırarak, siyasete alet ederek ayrıştırmayı tercih etmiştir".



Çanakkale'nin kardeşlik hukukuna zarar verecek tutumlardan kaçınılması gerektiğini belirten açıklamada, "Halkımızın sağ duyusu, valimizin ve kolluk kuvvetlerimizin toplanma ve gösteri yürüyüşü alanlarında çoğu çevre illerden gelen misafirlerimize gösterdiği ilgi ve kolaylıklar, aldığı tedbirler sayesinde bir gerginliğe veya bizi üzecek en küçük bir olaya mahal verilmemiştir. Alanda hayal ettiği ortamı bulamayan ilçe belediye başkanı yaşına ve makamına yakışmayan sözler sarf etmiş, kendisini ve temsil ettiği makamı küçük düşürmüştür. Siyasetçi örnektir rol modeldir, maalesef şehrin belediye başkanı bu şekilde konuşursa, rakibi siyasi partilere hakaret eder, haksız bir şekilde acımasızca hedef gösterirse kendini bilmez bir takım kişiler de sosyal medyada kendisinin yolundan gider. Aynı çirkin üslupla, yalanlarla,iftiralarla halkı aydınlatmaktan, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlamaktan başka amacı olmayan şehrin milletvekillerini, siyasi figürlerini tahkir eder. CHP'nin bu yanlış siyasetine rağmen başından beri hassasiyetle takip ettiğimiz bu süreçte, sağduyu ile davranmaya devam edeceğimizi, partimizi ve halkımızı hayal ettikleri gerginliğin tarafı yapma çabalarını boşa çıkartacağımızı, her zaman olduğu gibi milletimizden, milletimizin ve ülkemizin menfaatlerinden, hak ve hukuktan yana olacağımızı kamuoyuna arz ediyoruz. Demokratik bir şekilde ve samimiyetle düşüncesini ifade eden vatandaşlarımızı tenzih ederek toplumsal barışa zarar veren, usul ve adap bilmeyen paylaşımları ve bu paylaşımların sahiplerini kınıyor, siyasileri sorumlu davranmaya, Çanakkale'nin kardeşlik hukukuna zarar verecek tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA