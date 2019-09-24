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AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından partideki ayrılıklar ile ilgili açıklama

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, son dönemde partide yaşanan ayrılıklar ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

24.09.2019 13:29AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından partideki ayrılıklar ile ilgili açıklama
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, son dönemde partide yaşanan ayrılıklar ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "Yakın tarihte coşkuyla 18. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Partimiz, 17 yıldır önüne çıkartılan bütün engelleri aşarak ülkemizi yönetmekte, 2023 hedeflerine doğru milletiyle el ele emin adımlarla devam etmektedir. Kurulduğu günden beri yolculukta yorulanlar veya yoldan çıkanlar olduğu gibi, yeni katılanlar da olmaktadır. Bu olağandır. Ayrılan usulüne uygun ayrılırsa 'yolun açık olsun' deriz. Lakin ikbal umudu kalmayanların ayrılırken yürüdüğü yolu karalayarak ayrılmasını da doğru bulmayız. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kuruluş ilke ve esaslarından asla taviz vermeden milleti ile beraber samimiyet, gayret ve tevazu ile yoluna devam etmektedir ve edecektir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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