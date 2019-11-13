Haberler » Politika » AK Parti Çanakkale teşkilatından MHP'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Haber

AK Parti Çanakkale teşkilatından MHP'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Çetin, İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Senem Dinç, Ahmet Şen ve Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Esra Yüksel ile birlikte, yeni göreve atanan MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:45AK Parti Çanakkale teşkilatından MHP'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Çetin, İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Senem Dinç, Ahmet Şen ve Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Esra Yüksel ile birlikte, yeni göreve atanan MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, AK Parti heyetine teşekkür etti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da yeni görevinden dolayı Başkan Yıldırım'ı tebrik ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Gültekin Yıldız, Çanakkale, AK Parti, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:48 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
20:50 Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
20:45 Meclis Başkanı Şentop CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti -3
20:25 ABD Başkanı Donald Trump: "Sınırınızın güvende olmasından memnunum" dedi.
20:30 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:01:14