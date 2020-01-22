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AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

22.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:30AK Parti Çarşamba İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, Çarşamba'da belediye ve ilçe başkanının el ele vererek çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
'nin bulunduğu coğrafyadaki itişmeler, kakışmalar, iyi ve kötü niyetli unsurların yarattığı türbülansın tam ortasında bulunduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'mizi yöneten AK Parti siyaseti büyük bir mücadele veriyor." dedi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bugün 84'üncü danışma toplantımızı yapıyoruz. İlçe ve il teşkilatımız ve Türkiye genelinde tüm teşkilatlar kongre sürecinde. Kongrenin hem ilçemize hem de partimize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.
AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ise her an seçim olacakmış gibi mahalle başkanlarıyla çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Aralık ayında delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki ay da ilçe kongremizi yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte mahalle başkanlarımızla toplantılar yaparak sorunları gidermeye çalıştık. Bundan sonra da ilçemiz, ilimiz, ülkemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çarşamba, AK Parti, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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