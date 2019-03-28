AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: "Engelli Rehabilitasyon Merkezi Kuracağız"

Kaynak: İHA

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Çatalca'da bir sinema salonu bile yok. Engelli vatandaşlarımız rehabilitasyon konusunda sıkıntı yaşıyor. Kültür merkezimizin içerisine engelli rehabilitasyon merkezi kuracağız ve burada 24 saat hizmet vereceğiz" dedi.AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca halkı için gerçekleştireceği projeleri anlattı. Üner, "Doğa turizmindeki nimetleri katma değere dönüştüreceğiz. Çatalcamızın doğa turizminde sunduğu nimetleri değerlendireceğiz. Yerel ekonominin gelişmesinde önemli bir imkan olarak turizmin gelişmesini teşvik edecek, bu alana yatırım yapacağız. Bu amaçla dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerin gerçekleştirebileceği Macera Parkı ve Kamping projemizi ivedilikle uygulamaya alacağız" dedi."Türkiye'deki en iyi hava akımı Ormanlı Mahallesi'nde"Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapıldığını ifade eden Üner, "Türkiye'nin en güzel hava akımının olduğu yer Ormanlı Mahallemizde bulunuyor. Buraya gelen insanlarımıza günübirlik değil de kamp yapacakları alanlar oluşturacağız. Bu sayede hem oradaki insanlarımıza da katkı sunması manasında bir proje olacak" diye konuştu.Üner, "Herkes için nitelikli kültür ve sanat üreteceğiz. Tüm kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde sunacağımız büyük bir kültür merkezi inşa edeceğiz. Merkezimizde nikah salonları, 500-700 kişilik çok amaçlı konferans salonları, sinema salonları ve tiyatro sahnesi olacak" ifadelerini kullandı.Engelli vatandaşlar için rehabilitasyon merkeziÇatalca'daki eksikliklere dikkat çeken Üner, "Mevcut kültür merkezimiz nikah ve tiyatro noktasında yeterli değil, bunun yanında Çatalca'da bir sinema salonu bile yok. Onun yanında Çatalca'da engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri de düşünülmemiş. Bu ailelerin hepsi rehabilitasyon konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltmak istiyoruz. Bu kültür merkezimizin içerisine engelli rehabilitasyon merkezi kuracağız ve burası 24 saat yaşayan bir merkez olacak" dedi. - İSTANBUL