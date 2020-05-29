Ak Parti, Ceyhan'da cemaate seccade ve maske dağıttı

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı, aylar sonra ilk kez camilerde ibadet edecek vatandaşlara seccade ve maske hediye etti.

Ak Parti, Ceyhan'da cemaate seccade ve maske dağıttı
29.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:34
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı, aylar sonra ilk kez camilerde ibadet edecek vatandaşlara seccade ve maske hediye etti.

Ceyhan AK Parti İlçe Başkanlığı, uzun bir aradan sonra ibadete açılan camilerde namaz kılan vatandaşlara seccade ve maske dağıtımı yaptı. Covid 19'la mücadelede alınan tedbirler nedeniyle geçici bir süreliğine ibadete kapatılan camiler, uzun bir aradan sonra Cuma günü ibadete açıldı. İlk olarak müftülüklerce belirlenen camilerin avlu ve bahçelerinde, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde saf tutan cemaate Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından 2 bin adet maske ve 2 bin adet de seccade dağıtıldı.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül; ilçede merkezde bulunan 8 ayrı caminin tamamında seccade ve maske dağıtım istasyonları kurarak, camilere seccadesini yanında getiren, getiremeyen tüm vatandaşlara ücretsiz seccade ve maske dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, camilerin yeniden ibadete açılmasından duydukları heyecanı ve mutluluğu paylaşarak, "Tüm dünyayı saran ve ülkemize de tasallut olan Covid-19'la mücadelede ülkemiz, destansı bir başarı kaydetti. Ceyhan Ak Parti İlçe Başkanlığı olarak bizler de bu illete karşı devletimizin mücadelesine destek olarak binlerce maske dağıtımı yaptık. Evde kal çağrılarımıza uyan vatandaşlarımızın da emrinde olduk. Ne ihtiyaçları varsa Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla tek vücut olarak cevap verdik. Bugün artık normalleşme sürecindeyiz. Camilerimizin bir kısmı Cuma namazıyla birlikte ibadete açılıyor. İbadete açılan Camilerimizin tamamında maske ve seccade dağıtım istasyonları kurduk. Özlem bitti, hasret sona erdi. Şükür kavuşturuna, şükür buluşturana" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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