Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi ertelendi - Haberler

AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi ertelendi

AK Parti Ceyhan İlçe Başkalığının 29 Mart'ta yapılması planlanan ilçe kongresi, genel merkez tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

20.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:22
AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi ertelendi
AK Parti Ceyhan İlçe Başkalığının 29 Mart'ta yapılması planlanan ilçe kongresi, genel merkez tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 29 Mart'ta geniş bir katılımla yapılması planlanan Ceyhan ilçe kongresi genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.

Başkan Muhammed İslam Bünül yaptığı açıklamada, "29.03.2020 tarihinde yapılacak İlçe Kongremiz Ak Parti Genel Merkezimiz tarafından Korona virüs için alınan önlemler nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Daha sağlıklı bir Türkiye için korona virüse karşı ulusal mücadeleye tam destek veriyor, halkımızın bu süre içinde zorunlu olmadıkça bakanlığımızın açıklamalarını takip etmelerini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Ceyhan, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı - Haberler Bacadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi - Haberler Hollanda'da 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı sanığı Gökmen Tanış ömür boyu hapis cezasına... - Haberler Hastane personelinden işaret diliyle evde kal çağrısı - Haberler Bu kadarına da pes... Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Loading