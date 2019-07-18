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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri yayınladı.

18.07.2019 18:22

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri yayınladı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde;"Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi.

HİÇ BİR BASKIYA BOYUN EĞMEDEN HUKUKİ HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarmon çalışmalarının 'doğru ve yerinde' bulunduğu belirtilen açıklamada"Türkiye'nin ve KKTC'nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir" ifadelerine yer verildi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi
Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu Akdeniz, AK Parti, MHP, Güncel

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